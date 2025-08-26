Amnesty International cere anchetă pentru „crime de război” după distrugerile „masive” din Liban

Amnesty International a solicitat marţi demararea unei anchete pentru „crime de război”, după distrugerile „masive” produse de armata israeliană în sudul Libanului, potrivit agenției AFP.

„Distrugerea masivă şi deliberată de bunuri civile şi terenuri agricole de către armata israeliană în sudul Libanului trebuie să facă obiectul unei anchete pentru crime de război”, a transmis ONG-ul într-un comunicat.

Un armistiţiu anunţat pe 27 noiembrie 2024 a încheiat un an de conflicte, mai ales două luni de război deschis, între Israel şi Hezbollah, o perioadă în care Israelul a desfăşurat trupe la sol.

Acordul prevedea retragerea combatanţilor Hezbollah de la frontieră și desfăşurarea armatei libaneze. Israelul ar fi trebuit să se retragă complet, însă armata continuă să mențină trupe în sectoare considerate strategice.

„Distrugerea de către armata israeliană de terenuri, case şi alte bunuri civile în sudul Libanului a făcut ca zone întregi să devină de nelocuit şi a distrus nenumărate vieţi”, a afirmat Erika Guevara Rosas, directoare generală pentru cercetare a Amnesty International.

ONG-ul Amnesty International a menționat aspecte importante, mai ales faptul că „în numeroase cazuri, distrugerile masive de structuri civile au fost comise de armata israeliană în lipsa manifestă a unei necesităţi militare imperioase şi cu încălcarea dreptului internaţional umanitar”.

De asemenea, „faptul că o clădire civilă a fost utilizată anterior de o parte implicată în conflict nu face automat din ea un obiectiv militar”.

Amnesty International a adresat întrebări autorităţilor israeliene cu privire la aceste aspecte, însă nu a primit niciun răspuns.

În martie, Banca Mondială a estimat costul economic al războiului pentru Liban la 14 miliarde de dolari, dintre care 6,8 miliarde reprezintă distrugeri ale infrastructurilor.