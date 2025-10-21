ANAF a scos la vânzare un pat de frasin. Postarea a strâns sute de comentarii ironice

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul valorificare bunuri confiscate în materie penală a anunţat că scoate la vânzare, începând cu 20 octombrie 2025, un pat din lemn de frasin, cu dimensiunile 1,60 x 2 metri, la preţul de 500 de lei. Ridicarea bunului se face de la locul de depozitare, cheltuielile fiind suportate de cumpărător.

Anunţul oficial, publicat pe pagina de Facebook a instituţiei, a stârnit sute de comentarii ironice din partea internauţilor, mulţi glumind pe tema bunurilor confiscate de ANAF.

Utilizatorii au sugerat că agenţia ar putea vinde şi borcane cu gem, murături, noptire sau capace de WC, comparând situaţia cu confiscarea unor obiecte banale, în timp ce marii datornici rămân neexecutaţi.

Printre cele mai amuzante comentarii se numără: „Ce urmează, pătuţuri de copii? Veioza de pe noptiera mamei?”, „Pare că ANAF scoate la licitaţie şi hârtia igienică” sau „În curând apar şi borcanele cu gem şi murături”.