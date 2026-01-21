Ieșenii vor arunca gunoiul doar cu cardul: Cum funcționează noul sistem digital de colectare a deșeurilor

Primăria Municipiului Iași, în colaborare cu operatorul de salubritate Salubris SA, introduce una dintre cele mai moderne soluții de gestionare și colectare a deșeurilor din țară. Noul sistem presupune colectarea separată exclusiv prin insule ecologice. Acestea sunt dotate cu tehnologie digitală, accesibile doar locatarilor arondați, fie cu un card dedicat, fie prin aplicația WeCollect.

Primarul Mihai Chirica subliniază că această inițiativă aliniază Iașul la standardele europene:

„Este o etapă importantă în modernizarea colectării selective, pentru un oraș mai curat și mai sănătos.”

Cum funcționează insulele ecologice digitalizate

Proiectul prevede instalarea a 175 de insule ecologice: 150 supraterane și 25 subterane. Fiecare insulă are cinci containere separate dupa cum urmează:

Deșeuri biodegradabile

Deșeuri reziduale

Sticlă

Plastic și metal

Hârtie și carton

Containerele sunt rezistente la vandalism, securizate electronic și echipate cu module GSM care transmit date despre utilizare către un sistem central.

Fiecare insulă va fi deservită de aproximativ 200 de carduri, distribuite de Salubris SA. Alternativ, locuitorii pot folosi aplicația WeCollect, disponibilă pe Android și iOS, care identifică utilizatorul și înregistrează fiecare depozitare. Autoritățile recomandă utilizarea sacilor de maximum 45 litri pentru eficiență.

Finanțare, furnizori și proiecții pentru funcționare

Proiectul este finanțat prin PNRR – Componenta C3 „Managementul deșeurilor”, cu o valoare totală de 24,24 milioane lei (circa 4,9 milioane euro), fonduri gestionate de Administrația Fondului pentru Mediu.

Principalii furnizori sunt Ax Perpetuum Impex SRL (producția containerelor), Techbolide SRL ( software, soluții IoT și aplicația WeCollect).

Ministerul Mediului a realizat achiziția centralizată pentru insulele supraterane.

Autoritățile se așteaptă ca acest nou sistem de colectare a deșeurilor să crească rata de reciclare. Iașul se află momentan sub nivelul Clujului și Timișoarei la acest capitol. De asemenea, se așteaptă să fie redus volumul de deșeuri trimise la groapa de gunoi precum și aducerea de economii de până la 1 milion de lei anual la bugetul local. Aceste fonduri vor putea fi investite ulterior în infrastructură și proiecte urbane

Soluții pentru informarea locuitorilor

O parte dintre locuitori consideră sistemul prea complicat și se tem că persoanele vârstnice sau cele fără smartphone vor întâmpina dificultăți. Primăria a anunțat sesiuni de informare și instruire pentru a facilita adaptarea tuturor grupelor de vârstă.

Inspirându-se din rezultatele Clujului (25% rată de reciclare) și Timișoarei (22%), Iașul își propune să devină un exemplu de bune practici în colectarea separată a deșeurilor.