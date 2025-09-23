ANCOM: Este necesară revizuirea legislației în domeniul serviciilor poștale

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a lansat marți în consultare publică proiectul Strategiei de reglementare poștală 2025 – 2029.

Conform reprezentanților ANCOM; românii beneficiază de servicii poștale dinamice și competitive.

„În tranziția la societatea Gigabit, corespondența pe hârtie tinde să devină un serviciu de nișă, iar livrarea comenzilor online satisface tot mai multe dintre nevoile persoanelor și garantează dezvoltarea pe termen lung a sectorului poștal. Dacă ritmurile actuale de creștere se mențin, valoarea sectorului poștal din România are toate premisele să depășească, în 2029-2030, valoarea sectorului comunicațiilor electronice. Într-o perioadă în care datele au impact semnificativ asupra creșterii și inovației în toate sectoarele, utilizarea big data crește competitivitatea rețelelor și serviciilor poștale și poate îmbunătăți inclusiv politicile publice”, se arată într-un comunicat al ANCOM.

În contextul schimbărilor pieței serviciilor poștale, ANCOM își propune asigurarea conectivității poștale pentru toți, inclusiv în zonele rurale, promovarea concurenței și a inovației în furnizarea serviciilor poștale, promovarea securității, rezilienței și sustenabilității serviciilor poștale și mobilizarea utilizatorilor prin instrumente moderne și transparente.

ANCOM arată că, în contextul viitoarei reforme a cadrului legal european privind serviciile poștale, anunțată pentru anul 2027, își propune să participe activ la dialogul european în materie, promovând prioritățile naționale, punând totodată accent pe actualizarea normelor în raport cu evoluțiile pieței serviciilor poștale, asigurarea flexibilității pentru statele membre ale Uniunii Europene, consolidarea rolului și atribuțiilor autorităților de reglementare în acest domeniu și protejarea utilizatorilor vulnerabili.

Dezvoltarea sistemelor automate

De asemenea, pentru promovarea concurenței poștale, ANCOM și-a propus, printre altele, stimularea dezvoltării sistemelor automate în condiții de siguranță și monitorizarea furnizării autorizate a serviciilor poștale cu precădere de către platformele online.

„Având în vedere că modul în care sunt utilizate serviciile poștale s-a schimbat substanțial, nevoile de serviciu universal poștal trebuie să se adapteze în consecință, fiind absolut necesară revizuirea legislației europene și, implicit, a celei naționale, pentru reflectarea nevoilor societății Gigabit. Realitatea creșterii traficului de bunuri necesită concentrarea asupra unor aspecte precum modalitățile inovatoare de livrare, dar și asupra provocărilor determinate de vulnerabilități precum traficul cu bunuri ilegale realizat prin coletele poștale și securitatea cibernetică a rețelelor poștale”, se arată în comunicat.

