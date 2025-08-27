Angajat al unei companii aflată sub tutela Ministerului Energiei, reţinut pentru delapidare

Potrivit IPJ Gorj, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au dispus marţi reţinerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 52 de ani, din municipiul Târgu Jiu, bănuit de săvârşirea infracţiunii de delapidare.

Conform cercetărilor, acesta, în calitate de economist în cadrul unei societăţi pe acţiuni cu capital majoritar de stat, sub autoritatea publică tutelară a Ministerului Energiei, şi-ar fi însuşit suma totală de 331.700 lei, pe care ar fi transferat-o, prin 16 transferuri bancare, din contul curent al societăţii, în contul unor persoane fizice, urmărind obţinerea unor avantaje de natură financiară.

Poliţiştii de investigaţii economice continuă cercetările, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc fapta şi luarea tuturor măsurilor legale.

Surse locale au declarat pentru MEDIAFAX că este vorba de Medserv Min, o companie de prestări servicii medicale.