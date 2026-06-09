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ANM: Cum va fi vremea până la începutul lunii iulie

Administrația Națională de meteorologie (ANM) a publicat marți prognoza pentru următoarele patru săptămâni. De la începutul lunii următoare, temperaturilor vor fi mai mari decât cele specifice perioadei.
ANM: Cum va fi vremea până la începutul lunii iulie
sursa foto: pixabay
Cosmin Pirv
09 iun. 2026, 10:54, Social
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Săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această dată, în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi excedentar în majoritatea zonelor țării, cu precădere în sud-estul teritoriului.

Săptămâna 15.06.2026 – 22.06.2026

Temperaturile medii ale aerului vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în jumătatea de est a teritorului, în timp ce în rest se vor situa în jurul celor normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul, sud-vestul și local în centrul teritoriului, iar în rest cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă.

Săptămâna 22.06.2026 – 29.06.2026

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată pentru acest interval în jumătatea de vest a țării, iar în rest va fi apropiată de normalul perioadei.

Regimul pluviometric va fi deficitar în nodul, vestul, centrul și local în sudul si estul teritoriului, exceptând zona Dobrogei, unde va fi apropiat de normalul perioadei.

Săptămâna 29.06.2026 – 06.07.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, exceptând zona de sud-est a teritoriului unde vor fi apropiate de normele climatologice ale perioadei.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice ale țării, ușor excedentare local în cele estice și apropiate de normalul acestui interval în rest.

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