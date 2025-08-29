ANPC a aplicat sancţiuni de peste 3,5 milioane de lei, la nivel naţional

Potrivit instituţiei, au fost verificaţi 1.209 operatori economici din toată ţara. Comisarii ANPC au dat 801 amenzi contravenţionale, în valoare totală de peste 3,5 milioane de lei, şi 443 de avertismente.

De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 179.000 de lei, iar alte produse, în valoare de peste 737.000 de lei, au fost retrase temporar.

Pentru 21 de operatori economici a fost dispusă măsura opririi prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor.

Principalele nereguli depistate au fost: utilizarea spaţiilor şi echipamentelor insalubre, depozitarea necorespunzătoare a alimentelor, folosirea uleiului alimentar degradat, comercializarea de produse cu termen de valabilitate expirat, lipsa etichetelor sau a preţurilor, deficienţe în informarea consumatorilor şi probleme legate de igienizarea piscinelor şi a spaţiilor de agrement.