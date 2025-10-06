ANPC devine membru al ICPEN, principala rețea globală de protecție a consumatorilor

„Prin această afiliere, ANPC se alătură unei rețele globale prestigioase care reunește autorități de protecție a consumatorilor din peste 70 de țări, dedicate cooperării internaționale în lupta împotriva practicilor comerciale incorecte și fraudelor transfrontaliere. Aderarea României ca membru activ reprezintă o confirmare a credibilității și maturității instituționale a ANPC la nivel internațional”, potrivit comunicatului.

ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network) reunește autorități naționale din întreaga lume care lucrează împreună pentru a preveni și combate fraudele și practicile comerciale abuzive la nivel transfrontalier, fiind una dintre cele mai importante platforme globale de protecție a consumatorilor.

Statutul de membru activ ICPEN reprezintă o recunoaștere internațională a progreselor realizate de ANPC în domeniul protecției consumatorilor și un pas semnificativ în consolidarea capacității instituționale a României de a colabora la nivel global. Prin integrarea în rețea, ANPC va beneficia de mecanisme de cooperare globală, de acces la resurse și expertiză internațională, precum și de instrumente moderne pentru combaterea eficientă a practicilor comerciale abuzive, inclusiv în mediul online.

„Este o mare plăcere să avem România alături de noi ca membru cu drepturi depline și să contribuim împreună la misiunea noastră comună de a întări protecția consumatorilor la nivel mondial”, a transmis secretariatul ICPEN.