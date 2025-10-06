ANPC a oprit activitatea Clubului Șurubelnița din București. Controalele au vizat mai multe societăți comerciale cu specific de divertisment

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 8 Poliție, împreună cu Serviciul de Investigarea Criminalităţii Economice – Sector 2, cu polițiști din cadrul Secțiilor 6, 7, 8, 9 și 28 Poliție, cu sprijinul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) și cu sprijinul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au desfășurat verificări, în sistem integrat, la mai multe societăți comerciale cu specific de divertisment, în Sectorul 2.

Acțiunea polițiștilor a avut ca scop verificarea respectării prevederilor legale privind funcționarea și autorizarea societăților, controlul sistemelor de pază, precum și prevenirea și combaterea faptelor antisociale comise în incinta și în zona locațiilor vizate.

În urma activităților desfășurate, au fost legitimate peste 60 de persoane și verificate 10 autoturisme, fiind făcute mai multe controale corporale și controale asupra bagajelor persoanelor în cauză.

Totodată, au fost aplicate cinci sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 19.000 de lei conform Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice; conform Legii 33/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor.

În acest context, inspectorii din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au dispus oprirea temporară a activității pentru una dintre societățile comerciale verificate. Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că este vorba despre Clubul „Șurubelnița”.

De asemenea, polițiștii au constatat și o infracțiune privind portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii situației de fapt. În acest caz este vorba despre clubul „Forge”, conform surselor citate