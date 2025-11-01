ANPC avertizează consumatorii. Cum ne protejăm finanţele de Black Friday

ANPC reaminteşte că toţi comercianţii trebuie să informeze clar consumatorii despre metodele de plată disponibile înainte de finalizarea achiziţiei. Conform legislaţiei europene, nu se pot percepe taxe suplimentare pentru metodele de plată obişnuite, precum cardurile de credit.

În cazul plăţilor cu cardul, consumatorii au dreptul să ceară anularea tranzacţiilor neautorizate prin procedura de returnare a plăţii.

Autoritatea recomandă ca, în caz de eroare, consumatorii să încerce mai întâi o soluţionare amiabilă cu comerciantul, iar dacă acest lucru nu este posibil, să contacteze banca pentru iniţierea anulării tranzacţiei.

ANPC atenţionează consumatorii să fie informaţi, prudenţi şi chiar sceptici în faţa ofertelor, acordând o atenţie sporită magazinelor care solicită plata în avans.

Pentru plăţile efectuate pe internet, Autoritatea recomandă utilizarea exclusivă a site-urilor de încredere, verificând dacă adresa începe cu „https” şi afişează simbolul de lacăt, semn al unei conexiuni securizate.

Consumatorii trebuie să evite utilizarea reţelelor Wi-Fi publice nesecurizate, care pot reprezenta un risc pentru siguranţa datelor bancare.

De asemenea, ANPC subliniază importanţa activării mai multor paşi pentru autorizarea plăţii, cum ar fi confirmarea prin SMS, amprentă digitală sau aplicaţie mobilă bancară.

Majoritatea băncilor permit setarea limitelor de tranzacţie şi activarea unor funcţii de securitate suplimentare prin aplicaţiile mobile, care trebuie actualizate mereu la cea mai recentă versiune pentru reducerea riscurilor.

Autoritatea atrage atenţia că datele cardului trebuie păstrate în siguranţă, deoarece pot fi folosite pentru tranzacţii neautorizate. Informaţiile sensibile precum numărul complet de pe card, data expirării şi codul CVV nu trebuie comunicate nimănui sub nicio formă – nici prin telefon, nici prin e-mail, mesaje sau reţele sociale.

Pentru plăţile făcute în magazine fizice, consumatorii trebuie să nu piardă cardul din vedere atunci când este introdus în POS sau oferit comerciantului. Codul PIN trebuie tastat cu atenţie şi discreţie, iar acesta nu trebuie notat pe card sau păstrat împreună cu el.

ANPC îndeamnă toţi consumatorii să acţioneze cu prudenţă şi să îşi protejeze finanţele, mai ales în perioada reducerilor de Black Friday, când riscul fraudelor creşte semnificativ odată cu volumul tranzacţiilor.