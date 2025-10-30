Peste 3.000 de apartamente, oprite de la vânzare. Amenzi de aproape 1 milion de lei

În total, 491 de operatori economici au fost controlați. La 216 dintre aceștia au fost identificate abateri.

Cele mai frecvente nereguli au fost vânzarea sau promovarea unor apartamente sub suprafețele minime prevăzute de Legea locuinței, precum și prezentarea incompletă sau neclară a clauzelor din promisiuni și contractele de vânzare-cumpărare.

ANPC a precizat că au existat cazuri de apartamente cu o cameră sub 37 mp, cu două camere sub 52 mp și cu trei camere sub 66 mp.

De asemenea, au fost constatate deficiențe privind informarea consumatorilor în legătură cu garanțiile legale și condițiile contractuale prevăzute de legislația în vigoare.

În urma controalelor, comisarii ANPC au aplicat 166 de amenzi, în valoare totală de peste 979.200 de lei, și 144 de avertismente.

Totodată, au dispus oprirea de la comercializare a 3.055 de unități locative care nu respectau suprafața minimă prevăzută de lege.

Au fost stabilite și măsuri de remediere, inclusiv compensări financiare pentru suprafața lipsă și alocarea de locuințe conforme.

Înainte de a încheia un antecontract sau o promisiune de vânzare-cumpărare, ANPC recomandă consumatorilor să verifice cu atenție următoarele aspecte:

1. Autorizarea construcției – asigurați-vă că autorizația de construire este emisă conform prevederilor legale în vigoare, pentru a evita achiziționarea unui imobil care nu a fost autorizat

2. Intabularea în Cartea Funciară, eliberată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

3. Existența componentelor auxiliare ale unităților locative – boxă, loc de parcare, părți comune și cote indivize

4. Penalitățile pentru întârzierea livrării imobilului

5. Clauza privind posibilitatea de renunțare la achiziție, în cazuri neimputabile cumpărătorului (ex. refuzul băncii de a acorda creditul, șomaj, pierderea eligibilității pentru credit)

6. Identificarea clară a locuinței – adresă, număr, suprafață construită, număr de camere și suprafața minimă utilă conform Legii locuinței nr. 114/1996

7. Prețul total și modalitatea de plată – de exemplu, avansul (în valoare de X lei) achitat la semnarea antecontractului și diferența de preț (în valoare de X lei) plătibilă la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Este obligatorie precizarea monedei în care se realizează plata (lei/euro/USD), iar în situația efectuării tranzacției în valută, contractul trebuie să menționeze cursul valutar aplicabil la data semnării contractului

8. Garanțiile legale acordate de vânzător:

◦ garanție de 3 ani pentru buna execuție (de la data procesului-verbal de predare-primire)

◦ garanție de 10 ani pentru vicii ascunse

◦ garanție de 2 ani pentru instalațiile aferente apartamentului

9. Termenul limită de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare, mai ales în cazul construcțiilor aflate în execuție