Terenuri în Parcul Industrial Sibiu vândute cu prețuri subevaluate: beneficii ilegale de 20 mil. lei

A fost trimis în judecată Eugen Iordănescu, administrator în fapt la S.C. Parc Industrial Sibiu S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând autorității publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată.

De asemenea, au fost trimiși în judecată și Adrian Ioan Pintea și Florian Ioan Muntean, administratori în drept la S.C. Parc Industrial Sibiu S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând autorității publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată.

Și Ștefan Iordănescu, project manager la S.C. Parc Industrial Sibiu S.A., a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acțiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia.

Au mai fost trimiși în judecată I.A., manager la o societate comercială, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acțiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia; Oana Andrea Marinovici, notar public, pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă în formă continuată și M.G.G., P.I.A. și J.C.V., administratori ai unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă.

„Dosarul penal vizează modalitatea în care ar fi fost vândute la prețuri subevaluate terenuri din zona Șelimbăr, județul Sibiu, aflate în activul societății S.C. Parc Industrial Sibiu S.A., către persoane apropiate inculpatului Iordănescu Eugen și care ar fi fost valorificate ulterior la valoarea comercială reală de piață. Prin aceste demersuri, inculpatul Eugen Iordănescu, care ar fi acționat ca un administrator în fapt al S.C. Parc Industrial Sibiu S.A., prin intermediul propriei societăți de consultanță ce exercita managementul Parcului, ar fi dobândit pentru sine și pentru alții foloase patrimoniale necuvenite în sumă totală de 20.692.988,58 lei. S.C. Parc Industrial Sibiu S.A. este o societate comercială pe acțiuni, înființată în anul 2001 și în care, începând cu anul 2003, U.A.T. Șelimbăr, județul Sibiu, prin Consiliul Local deține o cotă de 10,6625 % din beneficii și pierderi”, arată DNA.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe că, în cursul anului 2014, în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare, inculpatul Eugen Iordănescu ar fi stabilit cu intenție o valoare diminuată față de valoarea comercială reală a unui teren în suprafață de 9.380 mp, deținut de S.C. Parc Industrial Sibiu S.A. Astfel, respectiva suprafața de teren a fost vândută de către S.C. Parc Industrial Sibiu S.A., prin intermediul administratorului în drept, către inculpatul Eugen Iordănescu și soția acestuia pentru suma de 23.775,48 lei. A doua zi după finalizarea acestei tranzacții, Iordănescu și soția sa au încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare cu o societate comercială, prețul solicitat de aceștia fiind de 1.841.680,76 lei. În baza acestui antecontract, în aceeași dată, Eugen Iordănescu și soția sa au primit suma de 920.840,78 lei, reprezentând 50% din prețul vânzării imobilului, urmând ca diferența să fie achitată în termen de 3 luni, aspect care nu s-ar mai fi realizat.

Ulterior, în cursul anului 2018 inculpatul Eugen Iordănescu și soția sa au vândut unei persoane suprafața de teren menționată anterior pentru suma de 550.000 de euro (echivalentul a aproximativ 2.565.530 lei).

De asemenea, sunt probe potrivit cărora, în cursul anului 2015, în vederea încheierii unui contract de vânzare cumpărare, inculpatul Iordănescu Eugen ar fi stabilit cu intenție o valoare diminuată față de valoarea comercială reală a unui teren în suprafață de 2.606 mp, deținut de S.C. Parc Industrial Sibiu S.A. Ulterior, inculpatul Muntean Florian Ioan, în calitate de administrator în drept al societății anterior menționate, ar fi semnat respectivul contract de vânzare-cumpărare cu inculpatul Iordănescu Eugen și soția sa, la un preț subevaluat de 30.428,30 lei. Având în vedere prețurile minimale din grila notarială aferente anului 2015, în urma încheierii acestei tranzacții ar fi rezultat un folos necuvenit în sumă de 257.977,72 lei dobândit de inculpatul Iordănescu Eugen și soția acestuia reprezentat de diferența dintre valoarea minimală a unui metru pătrat și prețul subevaluat încasat de către societatea pe acțiuni.

Există probe și că, în cursul anului 2016, în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare, inculpatul Iordănescu Eugen ar fi stabilit cu intenție o valoare diminuată față de valoarea comercială reală a două terenuri în suprafață totală de 7.216 mp, deținute de S.C. Parc Industrial Sibiu S.A. Ulterior, inculpatul Muntean Florian Ioan, în calitate de administrator în drept al societății anterior menționate, ar fi semnat respectivul contract de vânzare-cumpărare cu o societate al cărei administrator era inculpatul Iordănescu Eugen, la un preț total de 165.000 lei fără TVA. În luna următoare acestei tranzacții, inculpatul Iordănescu Eugen a vândut unei societăți comerciale la prețul pieței, un teren în componența căruia intră și cele două terenuri dobândite anterior, obținând astfel un folos necuvenit în cuantum de 444.030,4 lei.

De asemenea, în cursul anului 2017, în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare, inculpatul Iordănescu Eugen, ar fi stabilit cu intenție o valoare diminuată față de valoarea comercială reală a unui teren în suprafață de 11.566 mp, deținut de S.C. Parc Industrial Sibiu S.A. Ulterior, inculpatul Muntean Florian Ioan, în calitate de administrator în drept al societății anterior menționate, ar fi semnat respectivul contract de vânzare-cumpărare cu inculpatul I.A. (fiul inculpatului Iordănescu Eugen) la un preț subevaluat de 23.775 lei. Având în vedere prețurile minimale din grila notarială aferente anului 2017, în urma încheierii acestei tranzacții ar fi rezultat un folos necuvenit în sumă de 1.486.628 lei dobândit de inculpatul I.A., reprezentat de diferența dintre valoarea minimală a unui metru pătrat și prețul subevaluat încasat de către societatea pe acțiuni.

Alte probe atestă că, în cursul anului 2018, în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare, inculpatul Iordănescu Eugen ar fi stabilit cu intenție o valoare diminuată față de valoarea comercială reală a unui teren în suprafață de 10.000 mp, deținut de S.C. Parc Industrial Sibiu S.A. Ulterior, inculpatul Pintea Adrian Ioan, în calitate de administrator în drept al societății anterior menționate, a semnat respectivul contract de vânzare-cumpărare cu inculpatul Iordănescu Ștefan (fiul inculpatului Iordănescu Eugen), la un preț subevaluat față de valoarea comercială reală, respectiv la suma de 27.538,39 lei. La aproximativ patru luni de la tranzacția menționată anterior, terenul respectiv a fost evaluat de către un expert evaluator la valoarea de 2.277.520 lei.

Având în vedere diferența dintre prețul subevaluat de achiziție și valoarea sa comercială reală, ar fi rezultat astfel un folos material necuvenit în sumă de 2.250.000 lei, dobândit de către inculpatul Iordănescu Ștefan.

În anul următor și în aceeași modalitate, inculpatul Iordănescu Eugen și soția acestuia au obținut printr-un contract de vânzare cumpărare de la S.C. Parc Industrial Sibiu S.A. un teren în suprafață de 9.391 mp la un preț subevaluat de 25.861,29 lei. Având în vedere că acest teren este învecinat cu terenul tranzacționat în anul 2017, conform expertizei evaluatorului ar rezulta un folos material necuvenit în sumă de 2.112.958 lei, dobândit de către inculpatul Iordănescu Eugen și soția acestuia.

În cursul anului 2019 și în aceeași modalitate, inculpatul Iordănescu Eugen și soția acestuia ar fi obținut printr-un contract de vânzare cumpărare de la S.C. Parc Industrial Sibiu S.A. un teren în suprafață de 9.041 mp la un preț subevaluat de 107.587,9 lei. La aproximativ o lună distanță, respectivul teren ar fi fost vândut de către cei doi soți către o societate comercială pentru suma de 225.000 de euro (aproximativ 1.061.977 lei).

DNA mai arată că există probe că, în cursul anului 2020, în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare, inculpatul Iordănescu Eugen ar fi stabilit cu intenție o valoare diminuată față de valoarea comercială reală a unui teren în suprafață de 60.748 mp, deținut de S.C. Parc Industrial Sibiu S.A. Ulterior, inculpatul Pintea Adrian Ioan, în calitate de administrator în drept al societății anterior menționate, ar fi semnat respectivul contract de vânzare-cumpărare cu o societate controlată de inculpatul Iordănescu Eugen, la un preț subevaluat față de valoarea comercială reală, respectiv la suma de 607.480 lei fără TVA, rezultând astfel un preț subevaluat de 10 lei/mp. La aproximativ trei săptămâni de la tranzacția menționată anterior, între societatea controlată de inculpatul Iordănescu Eugen și o altă societate comercială a fost încheiat în formă autentică un antecontract de vânzare-cumpărare. Un an mai târziu, terenul respectiv a fost vândut societății comerciale respective pentru suma de 8.878.073,08 lei fără TVA, rezultând un preț de 146,24 lei/mp.

În aceeași modalitate, potrivit DNA, în perioada 2019 – 2020, în patru situații diferite, inculpatul Iordănescu Eugen ar fi ajutat pe inculpații M.G.G., P.I.A. și J.C.V. să obțină diferite suprafețe de teren (între 500 mp și 2.000 mp) din activul S.C. Parc Industrial Sibiu S.A. la prețuri mult subevaluate. Prețurile prin care ar fi fost achiziționate respectivele terenuri ar fi variat între 5.950 lei și 23.800 lei.

În cursul anului 2021, în vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare, inculpatul Iordănescu Eugen ar fi stabilit cu intenție o valoare diminuată față de valoarea comercială reală a unui teren în suprafață de 4.244 mp, deținut de S.C. Parc Industrial Sibiu S.A. Ulterior, inculpatul Pintea Adrian Ioan, în calitate de administrator în drept al societății anterior menționate, ar fi semnat respectivul contract de vânzare-cumpărare cu o societate comercială administrată de inculpatul Iordănescu Ștefan la un preț subevaluat de 50.503,6 lei. Având în vedere prețurile minimale din grila notarială aferente anului 2021, în urma încheierii acestei tranzacții ar fi rezultat un folos necuvenit în sumă de 858.561,2 lei dobândit de inculpatul Iordănescu Ștefan prin intermediul societății comerciale al cărei administrator este, reprezentat de diferența dintre valoarea minimală a unui metru pătrat și prețul subevaluat încasat de către societatea pe acțiuni.

Totodată, în data de 17 februarie 2022, inculpatul Iordănescu Ștefan ar fi încheiat un contract de cesiune prin care ar fi înstrăinat cu titlu gratuit către fratele său, inculpatul I.A., toate părțile sociale pe care le deținea în cadrul unei societăți implicate în achiziția de terenuri de la S.C. Parc Industrial Sibiu S.A., în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, în sensul împiedicării organelor judiciare în a lua măsuri asigurătorii asupra bunurilor sale supuse confiscării speciale.

„Cu referire la inculpata Marinovici Oana Andreea și inculpații M.G.G., P.I.A. și J.C.V., cu ocazia audierilor efectuate în prezenta cauză, aceștia ar fi făcut afirmații mincinoase cu privire faptele și aspectele esențiale cu privire la care au fost întrebați. În cauză, s-au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând celor opt inculpați (cu excepția inculpatei Marinovici Oana Andreea)”, mai arată DNA.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel Alba Iulia, cu propunerea de a se menține măsurile asiguratorii dispuse în cauză.