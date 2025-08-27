ANPC avertizează: ingredient toxic interzis în produsele cosmetice din septembrie

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor recomandă verificarea etichetelor produselor cosmetice, în special cele pentru unghii precum ojele semipermanente şi gelurile UV.

Consumatorii trebuie să caute în lista de ingrediente denumirea „Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide” sau prescurtarea „TPO” şi să evite produsele care îl conţin.

TPO este interzis deoarece poate prezenta riscuri pentru sănătate când este utilizat în mod repetat sau în concentraţii mari.

ANPC avertizează că trebuie acordată atenţie sporită produselor achiziţionate din magazine online internaţionale, pieţe neautorizate sau de la distribuitori fără etichete în română.

Consumatorii care identifică produse cu TPO sunt sfătuiţi să nu le folosească, să informeze comerciantul despre nereguli şi să depună reclamaţii la ANPC.

Autoritatea are competenţe în supravegherea pieţei şi aplicarea sancţiunilor pentru produsele cosmetice neconforme.