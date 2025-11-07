SUA vor să interzică colaborările științifice cu China. Cercetătorii se opun

Inițiativa, cunoscută sub numele de SAFE Act (Securing American Funding and Expertise from Adversarial Research Exploitation), face parte dintr-un amplu pachet legislativ privind cheltuielile Departamentului Apărării. Proiectul ar restricționa accesul la fonduri federale pentru orice om de știință american care are colaborări, directe sau indirecte, cu instituții sau persoane din China și alte țări considerate „ostile”.

Propunerea a stârnit o reacție rapidă din partea mediului academic. Potrivit Science.org, aproape 800 de profesori și cercetători au semnat, la sfârșitul lunii octombrie, o scrisoare deschisă adresată Congresului, în care cer eliminarea prevederii. Organizațiile universitare spun că decizia ar lovi în libertatea cercetării și ar submina încrederea dintre comunitățile științifice din marile puteri.

Lege cu efecte retroactive

Proiectul de lege prevede interzicerea oricăror colaborări de cercetare, a coautoratului de articole științifice și chiar a îndrumării unui student chinez ori postdoctorand. Textul are caracter retroactiv, astfel încât orice colaborare din ultimii cinci ani ar putea descalifica un cercetător de la finanțare federală viitoare.

Autorul legii, congresmanul republican John Moolenaar, susține că dorește „să oprească finanțarea federală pentru universități sau cercetători care colaborează cu serviciile militare și de informații ale Chinei”. El conduce Comisia Specială a Camerei Reprezentanților privind Partidul Comunist Chinez, care, în ultimii doi ani, a publicat mai multe rapoarte despre „riscurile colaborărilor științifice considerate dăunătoare”.

Linia fină dintre securitate și discriminare

Însă asociațiile universitare consideră proiectul exagerat și periculos. „Deși suntem conștienți de nevoia de a interzice anumite colaborări pentru a proteja securitatea națională, legea ar include practic fiecare acord de cercetare, fiecare program de studii în străinătate, fiecare conferință profesională și fiecare parteneriat universitar cu o instituție străină,” au transmis reprezentanții universităților americane într-o scrisoare adresată Congresului.

Oamenii de știință americani de origine asiatică atrag atenția că lipsa unei definiții clare a termenului „afiliere” ar duce la aplicarea abuzivă a legii și amintesc precedentul inițiativei „China Initiative” lansate în 2018 de Donald Trump, care a dus la anchetarea a sute de oameni de știință americani de origine chineză.

Știința, victima rivalității dintre SUA și China

„Această lege va accelera prăbușirea încrederii între oameni, atât de importantă în colaborările științifice. Fără acest spirit de cooperare între oamenii de știință, SUA și China vor deveni tot mai polarizate și, în cele din urmă, fiecare o va privi pe cealaltă ca pe un inamic”, consideră Haifan Lin, cercetător în biologie celulară la Universitatea Yale. Biologul a fost cercetat timp de doi ani de autoritățile americane, după ce s-a pus la îndoială poziția sa de profesor asociat la Universitatea ShanghaiTech, colaborare care s-a dovedit perfect legală.

Și alți oameni de știință spun că legea SAFE ar submina cercetarea americană. Steven Kivelson, fizician la Stanford, afirmă că „este esențială colaborarea cu colegii chinezi” pentru studiile sale în fizica materiei condensate. „Proiectele noastre nu au aplicații militare și e absurd să credem că trebuie păstrate secrete”, spune el.

„Luptând cu morile de vânt”

Pe lângă eliminarea legii SAFE, organizațiile academice cer și modificarea altor prevederi din pachetul legislativ al apărării, precum interdicția ca un cercetător să lucreze pentru o entitate străină timp de trei ani după expirarea grantului său. „Universitățile nu au autoritatea legală de a urmări foști angajați”, se arată în scrisoarea adresată Congresului.

Mulți cercetători se tem că, și dacă va fi eliminată prevederea privind interdicția colaborărilor cu China, Congresul ar putea introduce alte restricții pentru a demonstra că nu este „blând” cu Beijingul. „Imaginea luptând cu morile de vânt îmi vine în minte,” descrie situația fizicianul de la Stanford.