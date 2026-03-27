Prima pagină » Social » ANSVSA transmite consumatorilor să fie atenți la calitatea și proveniența ouălor cumpărate pentru sărbătorile de Paște

ANSVSA transmite consumatorilor să fie atenți la calitatea și proveniența ouălor cumpărate pentru sărbătorile de Paște

Se apropie Paștele Catolic și urmează imediat și cel Ortodox, perioade în care, în mod tradițional, se consumă ouă, fie ca ingrediente în diferite preparate, fie ca simbol al Învierii Domnului. ANSVSA le recomandă consumatorilor să fie riguroși la achiziționarea ouălor pentru consum.
Facebook/ANSVSA
Luiza Moldovan
27 mart. 2026, 10:54, Social

Se apropie Paștele Catolic, o perioadă în care consumul de ouă crește, tradițional, considerabil.

Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară avertizează consumatorii să verifice foarte bine calitatea ouălor și proveniența lor, pentru evitarea îmbolnăvirilor.

ANSVSA recomandă alegerea ouălor doar din locuri autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar, cum sunt, de pildă, fermele, centrele de ambalare sau magazinele alimentare.

Atenție la marcajul de pe coajă

ANSVSA atrage atenția că un detaliu foarte important este marcajul de pe coajă: acesta trebuie să conțină codul producătorului, semn că oul provine dintr-o sursă controlată.

Pentru ouăle procurate din magazine, ANSVSA atrage atențua asupra unor criterii simple prin care consumatorii pot verifica dacă produsul e de calitate.

„Aruncați o privire atentă la coajă – aceasta trebuie să fie curată și întreagă. Vă sfătuim să evitați ouăle crăpate sau murdare, deoarece acestea nu mai oferă garanția siguranței alimentare și ar trebui retrase de la vânzare.

Temperatura de depozitare: În magazin, ouăle trebuie păstrate la o temperatură constantă. Odată ajunși acasă, puneți-le imediat la frigider pentru a le menține prospețimea.

Igiena este esențială: Nu uitați să manipulați ouăle cu grijă și să respectați regulile elementare de igienă atunci când gătiți”, precizează ANSVSA.

Autoritatea mai informează consumatorii că orice abatare de la criteriile smenalate poate fi sesizată la Call Center-ul gratuit: 0800.826.787

