Apele Române: Lucrările hidrotehnice funcționează normal; umectările vizibile nu indică o avarie

„Analiza video confirmă funcționarea normală a lucrării hidrotehnice. Umectările vizibile sunt fenomene obișnuite și nu indică o avarie. Specialiștii au evaluat cu atenție modul în care curge apa, aspectul suprafețelor de beton și eventualele modificări vizibile, concluzia fiind clară: nu există nicio avarie, iar structura funcționează stabil și sigur. În filmare se vede o curgere uniformă, liniștită, asemănătoare cu modul în care apa curge într-o țeavă sau pe un jgheab bine întreținut. Nu există pulsații, spumă excesivă, variații bruște sau apă tulbure – semne care ar fi indicat o problemă. Betonul nu prezintă fisuri, scurgeri continue sau jeturi de apă, elemente care ar fi semnalat o deteriorare structurală”; trasmite, duminică, în tr-un comunicat de presă, Administrația Națională „Apele Române”.

Potrivit ANAR, unele dintre aceste urme verticale de umezeală apar de fiecare dată după ploi. Ele sunt cauzate de scurgerile firești ale apei de pe coronamentul lucrării, exact cum apa de ploaie se prelinge pe fațada unei clădiri, lăsând urme temporare în josul peretelui. Aceste urme nu indică infiltrații prin structură și dispar odată ce zona se usucă. Tot ei spun că pe suprafețele de beton apar zone umede numite în limbaj tehnic „umectări”. Pentru a înțelege ușor ce sunt acestea, ele pot fi comparate cu umezeala care apare pe geamurile caselor iarna sau pe gresia din baie după ce facem duș: suprafața se udă doar pentru că aerul rece întâlnește o sursă de apă mai caldă sau pentru că picături fine ajung pe ea. Nu este un semn că „intră apă prin perete”, ci doar un fenomen de suprafață.

„Același lucru se întâmplă și la lucrarea hidrotehnică: apa din interior este mai caldă decât aerul, curgerea produce un „spray” fin, ca la duș, betonul rece atrage aceste picături, care formează pete umede trecătoare, fără presiune și fără debit. Aceste umectări sunt mai evidente la rosturi, locurile unde elementele de beton se îmbină. Rosturile sunt proiectate special pentru a permite mișcările naturale cauzate de temperatură, exact cum o casă are rosturi de dilatație în trotuar sau cum parbrizul are margini unde se adună mai repede aburul. Acolo apa se poate depune mai ușor, dar nu curge, nu infiltrează și nu pune presiune pe structură. Pentru a înțelege diferența dintre o umectare normală și o infiltrație periculoasă trebuie sa ne ne gandim la momentul in care apare condens pe un geam rece – doar o peliculă de apă, fără scurgere. O infiltrație reală ar fi ca atunci când un robinet curge sau când se prelinge apă din tavan: curgere continuă, vizibilă, zgomotoasă, iar de obicei apa ar fi tulbure sau ar aduce particule. În filmare nu apare nimic de acest tip”, transmite ANAR.

Potrivit ANAR, toate valorile măsurate în această perioadă (penduli gravitaționali, rocmetre, fisurometre, deformetre, debite infiltrate și drenate, deformetre și observațiile vizuale) indică o comportare normală, corespunzătoare solicitărilor exterioare.

„Deci, instrumentele de monitorizare ale lucrării – care verifică permanent barajul – arată, de asemenea, valori normale pentru sezonul rece. Nu există creșteri ale infiltrațiilor, nu există tasări și nu s-au înregistrat modificări ale structurii. Pe baza tuturor datelor vizuale și tehnice, Administrația Națională „Apele Române” confirmă că nu există o situație de avarie, iar comportamentul instalației este sigur și corespunzător pentru funcționarea în această perioadă a anului”, potrivit documentului citat.

