Aproape 30.000 de aplicări de angajare zilnic în septembrie pentru tinerii între 18 și 24 de ani

Tinerii se orientează preponderent către domenii cu joburi entry-level: retail, call-center/BPO, servicii, financiar-bancar, turism și IT/telecom, și aleg orașele mari, precum București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Brașov, unde salariile medii pentru pozițiile entry-level sunt mai mari.

Conform Salario, salariul mediu net la nivel național pentru aceste joburi este de 3.800 lei, în București 4.200 lei, iar în Cluj-Napoca, Timișoara și Iași 3.900 lei.

Tinerii sunt atrași și de joburile remote (14,7% din aplicări), dar mai puțin de cele în străinătate (1,1%), iar 84,2% din aplicări vizează poziții cu prezență fizică la birou.

„Statisticile oficiale confirmă faptul că, în ceea ce priveşte vârsta, tinerii cuprinşi între 16 şi 24 de ani rămân cea mai vulnerabilă categorie pe piaţa muncii, cu o rată a şomajului de 23,5%, în perioada aprilie – iunie 2025. Concret, asta înseamnă că aproape unul din patru tineri activi pe piaţa muncii nu a avut un loc de muncă în această perioadă. Faptul că mai mult de jumătate din numărul total de joburi disponibile se adresează celor care se află în segmentul entry level arată, totuși, că sunt oportunități deschise în piață pentru ei, chiar dacă, în acest moment, competiția pentru un job a crescut, alături de timpul mediu de angajare”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul platformei citate.

În ultima lună, angajatorii au postat 25.000 de locuri de muncă pe eJobs.ro, dintre care peste 15.000 sunt entry-level.