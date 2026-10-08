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Au mers să plătească facturile, dar s-au ales cu șapte telefoane cumpărate pe contract

Un bărbat din Turda, vânzător al unei companii de telefonie mobilă, a fost reținut pentru înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Au mers să plătească facturile, dar s-au ales cu șapte telefoane cumpărate pe contract
sursa foto: pixabay
Daiana Rob
08 oct. 2026, 20:19, Social
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Bărbatul de 28 de ani era reprezentant de vânzări la un punct de lucru din Turda, al companii de telefonie mobilă. În 2025, acesta ar fi indus în eroare 4 persoane, cu vârste cuprinse între între 61 și 69 de ani, care se prezentau la sediul respectiv pentru achitarea facturilor de telefonie mobilă.

„Sub pretextul că le-ar achita facturile, acesta ar fi contractat, în numele persoanelor în cauză, șapte telefoane mobile, provocând un prejudiciu de aproximativ 39.000 de lei”, transmite IPJ Cluj.

Luni, anchetatorii i-au percheziționat locuința și ulterior acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Începând de marți, bărbatul se află sub control judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

Poliția continuă cercetările sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda, în vederea documentării întregii activități infracționale și luării măsurilor legale care se impun.

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