Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele

Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX.

Aceștia creează pagini false, trimit mesaje sau linkuri care par a fi legitime și încearcă să convingă utilizatorii să ofere date personale ori financiare sau să efectueze plăți în afara canalelor oficiale.

„Scopul lor este același: să colecteze datele de card și să obțină plăți frauduloase de la victime care cred că fac cumpărături în siguranță”, arată DNSC.

Specialiștii au câteva recomandări pentru utilizatori:

-Nu completa niciodată formulare cu date personale din linkuri primite pe rețele sociale sau în comentarii.

-Verifică întotdeauna domeniul site-ului înainte de a introduce date de card sau de a face o comandă online.

-Dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, probabil este o fraudă.

-Activează autentificarea cu doi factori (2FA) acolo unde este posibil.

-Raportează fraudele: sună la 1911 sau completează formularul pe pnrisc.dnsc.ro.