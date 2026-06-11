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„Babicul de Buzău”, recunoscut oficial la nivel european

„Babic de Buzău”, un salam crud-uscat despre care iubitorii spun că este „foarte gustos”, a fost înregistrat, joi, ca indicație geografică în Jurnalul oficial al UE, devenind, cel de-al 17-lea produs românesc protejat la nivelul UE.
„Babicul de Buzău”, recunoscut oficial la nivel european
Sursă foto: MADR
Daiana Rob
11 iun. 2026, 16:44, Social
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„Babicul de Buzău” este un salam crud-uscat, cu gust picant, realizat din cărnuri de calitate superioară de porc și vită, potrivit comunicatului publicat de Ministerul Agriculturii.

Acest tip de salam este presat, din carnea pentru acesta se îndepărtează fragmentele de os, grăsimea moale, tendoanele, părțile însângerate și vasele de sânge, ceea ce determină calitatea superioară a cărnii salamului.

Carnea este maturată prin sărare uscată, tocată la dimensiunea de 10 milimetri și condimentată cu boia dulce, dar și iute și inclusiv ardei iute. Ulterior, amestecul este introdus în intestine naturale de vită, salamul este afumat în lemn de esență tare. Salamul este ulterior maturat, presat și uscat minim 20 de zile la rece.

Acest tip de salam este specific județului Buzău. Tradiția legată de prepararea acestui salam continuă încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar tradiția este dusă din generație în generație până în zilele noastre.

În anul 2017, „Babicul de Buzău” a fost inclus în topul celor mai apreciate salamuri din lume de către TasteAtlas, ocupând locul 7. În anul 2023, produsul a primit o stea de aur „Superior Taste Award” din partea International Taste Institute din Bruxelles.

Printre celelalte produse cu indicație geografică protejată ale României se numără cașcavalul de Săveni, salamul de Sibiu, cârnații de Pleșcoi, telemeaua Ibănești, salata cu icre de știucă de Tulcea, pâinea de Pecica sau cârnații din Topor din Vâlcea, dar și altele.

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