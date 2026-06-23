Bărbat din Oradea, arestat preventiv pentru pornografie infantilă și corupere sexuală a minorilor

Acesta ar fi vorbit online cu o adolescentă de 15 ani, căreia i-ar fi cerut poze explicite cu caracter sexual.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, pe parcursul lunii februarie 2025, în contextul unei conversații inițiate pe o platformă de mesagerie online, bărbatul ar fi solicitat unei victime, minoră de 15 ani, să realizeze și să îi transmită imagini cu conținut sexual explicit”, transmite DIICOT Oradea.

Potrivit sursei citate, bărbatul ar fi determinat-o pe fată „să comită acte sexuale prin trimiterea de materiale pornografice”.

Potrivit procurorilor, fata nu a fost singura victimă a bărbatului.

„Totodată, în perioada februarie 2025 – aprilie 2026, cel în cauză ar fi procurat, deținut și ar fi stocat într-un sistem informatic, peste 1.100 de fișiere (foto și video) înfățișând minori în ipostaze și manifestări sexuale explicite”, informează DIICOT Oradea.

Bărbatul de 33 de ani a fost reținut, luni. Marți, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.