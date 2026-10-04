Barurile unde se urmăresc exclusiv meciuri feminine. Fenomenul care începe să se extindă și în Europa

Fenomenul este alimentat de interesul tot mai mare pentru sportul feminin, dar și de faptul că meciurile sunt încă mai puțin prezente în barurile sportive tradiționale, scrie Il Post. În septembrie, un exemplu a apărut chiar la Bruxelles. „The 11” a funcționat timp de zece zile, în timpul Campionatului Mondial feminin de baschet, și a atras public aproape în fiecare seară.

Un bar din Bruxelles a fost aproape plin în fiecare seară

„The 11” a fost creat de Maeva Gaudin și Juliana Betancur, două pasionate de sport și jucătoare de baschet. Localul a transmis toate meciurile Campionatului Mondial feminin de baschet, dar și competiții de fotbal și tenis.

Cele două au investit timp și bani în proiect. Potrivit lor, experiența a fost profitabilă pentru barul care le-a găzduit. Publicul a fost majoritar feminin, dar nu exclusiv. Unele persoane au revenit chiar și atunci când nu urmăreau neapărat meciurile, atrase de atmosfera din local.

Cele mai urmărite partide au fost cele ale naționalei Belgiei. Programul meciurilor a influențat însă și numărul spectatorilor. Succesul proiectului le-a determinat pe cele două fondatoare să ia în calcul transformarea lui „The 11” într-un local permanent. Pentru acest lucru caută însă investitori și recunosc că modelul ar trebui adaptat după perioada unui turneu major.

În Statele Unite, fenomenul este deja mai dezvoltat

Din 2022 până în prezent au fost deschise aproximativ 25 de astfel de localuri, iar alte proiecte sunt în pregătire. Unul dintre primele a fost „The Sports Bra” din Portland, deschis în 2022 printr-o campanie de strângere de fonduri. Localul funcționează acum ca franciză și își pregătește extinderea cu alte cinci locații.

Un alt exemplu este „A Bar of Their Own” din Minneapolis. Proiectul a depășit ideea unui simplu bar sportiv. În jurul său a fost creat și „A Fund of Their Own”, o organizație care sprijină financiar sportivele și le oferă echipament.

De ce apar acum astfel de baruri

Extinderea acestor localuri coincide cu creșterea audiențelor pentru sportul feminin. În 2025, WNBA a avut cel mai urmărit sezon din istoria competiției. Audiența medie a campionatului feminin de fotbal NWSL a crescut cu 61%. Au fost înregistrate audiențe record și pentru softballul și voleiul universitar. Sportivele au, de asemenea, comunități foarte mari pe rețelele sociale.

Barurile specializate încearcă să transforme acest interes într-o experiență colectivă. Oamenii merg să vadă meciul împreună, dar pot reveni și pentru mâncare, evenimente sau întâlniri cu sportive.

Un obstacol important a fost însă disponibilitatea meciurilor. Multe competiții feminine nu erau transmise de televiziuni sau aveau o acoperire limitată. Situația începe să se schimbe. Rețele precum ESPN, CBS și Paramount au extins programarea dedicată sportului feminin.

Europa, raportată și la nivelul de cerere al audienței

În Europa, dezvoltarea este mai lentă, iar drepturile de difuzare rămân fragmentate. În Italia, de exemplu, nu există încă baruri dedicate exclusiv sportului feminin. Unele localuri organizează însă evenimente cu ocazia marilor competiții.

În timpul Campionatului European feminin de fotbal din 2025, barul „NoLoSo” din Italia a organizat seri de vizionare pentru meciurile naționalei. Peste 300 de persoane au participat la evenimente.

În Marea Britanie există, de asemenea, proiecte care organizează watch-party-uri pentru meciurile feminine și încearcă să transforme aceste evenimente într-un concept permanent. Pe măsură ce numărul meciurilor disponibile și audiențele cresc, apare și o nevoie nouă: locuri în care publicul să le poată urmări împreună.