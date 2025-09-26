Bebelușii au un risc mai mic de a face astm dacă cresc în preajma câinilor

Cercetătorii de la Spitalul pentru Copii Bolnavi din Canada au analizat praful din casele copiilor când aceștia aveau 3-4 luni și i-au evaluat apoi la 5 ani, scrie The Independent.

Surpriza a fost că alergenii de câine au efect protector, iar cei de pisică nu au niciun efect.

Mai mult, bebelușii expuși la alergenii de câine au și o funcție pulmonară mai bună. Efectul e și mai puternic la copiii cu risc genetic de probleme respiratorii.

Dr. Jacob McCoy spune că nu știe exact de ce se întâmplă așa, dar bănuiește că expunerea timpurie la alergenii de câine modifică microbiomul nazal sau influențează sistemul imunitar, prevenind sensibilizarea. Odată ce devii sensibil la alergenii de câine, astmul se agravează.

Vestea bună pentru familiile cu câini este, astfel, că animalul de companie nu doar că nu dăunează, ci chiar protejează copilul.

Cercetătorii vor prezenta studiul la Congresul Societății Europene de Pneumologie din Amsterdam și susțin că alergenii din casă sunt factori de risc modificabili pentru astm.