Alarmă cu bombă la Judecătoria Buiucani înainte de procesul lui Plahotniuc

Sediul Judecătoriei Buiucani din Chişinău a fost evacuat vineri dimineaţă după ce a fost semnalată o alarmă cu bombă, au informat reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei din Republica Moldova.

Alarma a fost semnalată cu 18 minute înainte de începerea şedinţei în care Vlad Plahotniuc urma să fie judecat pentru frauda de un miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc.

„Astăzi dimineaţă, la ora 09:42, Poliţia a înregistrat un apel telefonic de la un bărbat care a comunicat despre faptul că Judecătoria Buiucani ar fi minată, iar la moment zona este încercuită, toate serviciile specializate se află la faţa locului şi acţionează conform protocoalelor”, au transmis oficialii Poliţiei din Moldova.

Oligarhul Vlad Plahotniuc, fost prim-vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, a fost extrădat joi din Grecia la cererea autorităţilor moldovene.

Ele aveau patru mandate de arestare emise pe numele său.

Vlad Plahotniuc este principalul suspect în dispariţia din 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, sumă care reprezenta atunci 12% din produsul intern brut al ţării.

El a fost arestat pe 21 iulie la Atena, după ce s-a urcat într-un avion pentru a pleca la Dubai.

Arestarea lui a avut loc pe baza unui aviz emis de Interpol, care arăta că Vlad Plahotniuc deţinea 16 paşapoarte, inclusiv din România, Mexic şi Rusia.