Recean, despre extrădarea lui Plahotniuc: Un infractor adus în cătușe în fața justiției

Premierul Dorin Recean a reacționat, joi, la aducerea în țară a lui Vladimir Plahotniuc, considerat cel mai influent oligarh al Republicii Moldova din ultimii ani.

„Cel care a încătușat o țară întreagă prin intimidare, dosare la comandă, preluare ilegală de afaceri, îmbogățire pe spatele oamenilor este adus încătușat în fața justiției din Moldova, după ce șase ani s-a ascuns și a fugit de responsabilitate. Oricâtă bravadă ar face acum, el va rămâne un infractor ce a subjugat instituțiile și bugetul statului în interes personal și de clan”, a spus Recean.

Șeful Executivului de la Chișinău a subliniat că reformele din ultimii ani au schimbat radical funcționarea instituțiilor statului, iar justiția, altădată controlată politic, începe să-și îndeplinească rolul.

„Am moștenit o justiție în derivă și, de la zero, am pornit curățarea și reformarea ei. După patru ani, vedem că infractorii nu mai controlează Moldova și, oricât de autoritari ar fi fost odată, acum sunt aduși în fața dreptății”, a precizat premierul.

Dorin Recean a mai adăugat că legea trebuie să rămână reperul suprem pentru toți cetățenii: „Justiția are responsabilitatea să acționeze corect cu toți infractorii. Legea întotdeauna trebuie să fie în capul mesei”.

Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost adus în Moldova joi dimineața. Avionul din Atena a aterizat pe Aeroportul Chișinău în jurul orei 9:25.

O dubă de transport și cel puțin șapte mașini de poliție au fost observate în zona aeroportului și în fața Penitenciarului nr. 13, unde Plahotniuc urmează să fie încarcerat, potrivit TV8.md.

Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat că fostul politician va fi deținut într-o celulă separată, conform procedurilor prevăzute pentru persoanele care au deținut funcții de demnitate publică.