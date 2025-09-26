Ștefan Călin Dumitrașcu, fostul arhitect-șef al Capitalei, pus sub acuzare de DNA pentru PUZ Primăverii 1

Potrivit surselor judiciare, Dumitrașcu este acuzat că a încălcat legislația de urbanism în 2019, când a semnat avizele și rapoartele prin care terenul de 1.326 mp, a devenit construibil, fiind aprobat un regim de înălțime P+5 și funcțiune mixtă (birouri, comerț, restaurante, galerii de artă), deși zona protejată prevedea maximum P+2 și înălțime de 13 metri.

„În conformitate cu prevederile PUZ str. Primăverii nr. 1, Sector 1, București, terenul în suprafață de 1.326 mp devenind construibil din neconstruibil (terenul fiind spațiu verde), funcțiunea avizată fiind – mixtă: birouri, comerț, galerii artă, alimentație publică (bar/restaurant). Și indicatori urbanistici avizați: POT max = 50%, CUT max = 3; RH max = 2S+P+4E+5R+etaj tehnic, Hmax = 26,50 m, terenul în cauză aflându-se într-o zonă în care PUZ Zone Protejate Construite Municipiul București, Zona Protejată nr.55 prevedea regim de înălțime P+P+2, POTmax-40%, CUTmax-2,5, Hmax-13m,

Producându-se în acest mod vătămarea intereselor legitime ale UAT Primăria Municipiului București și creându-se proprietarilor terenului, pe de o parte, un folos necuvenit, nefinanciar, constând în aprobarea PUZ str. Primăverii nr. 1, Sector 1, București și posibilitatea edificării unui imobil pe acest teren, cu indicatori urbanistici: POT max = 50%, CUT max = 3; RH max = 2S+P+4E+5R+etaj tehnic, Hmax = 26,50, prin trecerea terenului din spațiu verde în spațiu construibil,

Și, pe de altă parte, un folos necuvenit, financiar, constituit din suma achitată de către cumpărătorul SC Hagag Primăverii SRL, respectiv 8.000.000 euro plus TVA conform contractului din 22.05.2022, proprietarului terenului de la momentul aprobării PUZ, respectiv SC Practic SA.”