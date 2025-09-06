Biden lansează o campanie de strângere de fonduri pentru construirea bibliotecii prezidențiale

Fostul președinte Joe Biden a decis să își construiască biblioteca prezidențială în Delaware și a apelat la un grup de foști consilieri, prieteni și aliați politici pentru a începe o strângere de fonduri și de identificare a unui loc pentru muzeu și arhivă, scrie AP.

Fundația Joe și Jill Biden a aprobat săptămâna trecută un consiliu de conducere format din 13 persoane, însărcinat cu coordonarea proiectului. Din consiliu fac parte fostul secretar de stat Antony Blinken, consilierul de lungă durată Steve Ricchetti, cunoscutul strângător de fonduri democrat Rufus Gifford și alții cu legături strânse cu fostul președinte și soția acestuia.

Echipa responsabilă de biblioteca lui Biden are misiunea de a strânge bani pentru proiectul de moștenire al celui de-al 46-lea președinte într-un moment în care partidul său este fragmentat în privința direcției de urmat, iar mulți dintre marii donatori democrați au încetat să mai facă donații.

Rămâne, de asemenea, de văzut dacă marile companii și donatorii instituționali, care au contribuit în mod tradițional la proiectele de biblioteci prezidențiale, indiferent de partidul fostului președinte, vor fi mai reticenți să doneze, în contextul în care președintele Donald Trump îl atacă zilnic pe Biden și critică dur grupurile pe care le consideră de stânga.