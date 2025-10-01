Bilanțul cutremurului din Filipine. Numărul morților a ajuns la 69

Cel puțin 69 de persoane au fost ucise într-un cutremur puternic care a lovit o provincie din centrul Filipinelor, potrivit AP.

Cutremurul cu magnitudinea de 6,9, care s-a produs marți seară a blocat un număr nespecificat de locuitori în case, cluburi de noapte și alte clădiri prăbușite în orașul Bogo, grav afectat, și în orașele rurale periferice din provincia Cebu, au declarat oficialii.

Miercuri, salvatorii s-au grăbit să găsească supraviețuitori. Trupele armatei, poliția și voluntarii civili, susținuți de excavatoare și câini de urmă, au fost desfășurați miercuri pentru a efectua căutări din casă în casă în căutarea supraviețuitorilor.

Epicentrul cutremurului, declanșat de mișcarea unei falii submarine la o adâncime periculos de mică de 5 kilometri, a fost situat la aproximativ 19 kilometri nord-est de Bogo, un oraș de coastă cu aproximativ 90.000 de locuitori din provincia Cebu, unde au fost raportate aproximativ jumătate din decese, au declarat oficialii.

Numărul morților din Bogo era de așteptat să crească, potrivit oficialilor, care au spus că ploile intermitente și podurile și drumurile deteriorate împiedică cursa pentru salvarea de vieți omenești.