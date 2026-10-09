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Bogdan Peșchir a fost trimis în judecată pentru coruperea alegătorilor. Ar fi oferit cadouri pe TikTok și criptomonede de aproape 290.000 de dolari

Un inculpat a fost trimis în judecată pentru coruperea alegătorilor, fiind acuzat că a oferit cadouri pe TikTok și transferuri de criptomonede în valoare totală de aproximativ 290.226 de dolari pentru a determina alegătorii să voteze un anumit candidat la alegerile prezidențiale din 2024, potrivit Parchetului General. G4Media susține că este vorba de Bogdan Peșchir.
Bogdan Peșchir a fost trimis în judecată pentru coruperea alegătorilor. Ar fi oferit cadouri pe TikTok și criptomonede de aproape 290.000 de dolari
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
09 oct. 2026, 16:26, Social
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Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus trimiterea în judecată a inculpatului, aflat în stare de libertate, pentru coruperea alegătorilor în formă continuată, în cadrul a 874 de acte materiale.

Potrivit rechizitoriului, faptele ar fi fost comise în perioada 13 octombrie – 27 noiembrie 2024, iar beneficiile oferite ar fi urmărit influențarea opțiunii electorale a alegătorilor în favoarea unui candidat la alegerile prezidențiale.

Anchetatorii susțin că mecanismul ar fi presupus 868 de cadouri virtuale trimise prin TikTok, în valoare de 251.065,11 dolari, către 105 utilizatori, precum și șase transferuri de criptomonede, în valoare de 39.160,31 dolari, către două persoane.

Procurorii descriu trei componente ale mecanismului: remunerarea unor influenceri pentru promovarea candidatului și a platformei sale electorale, oferirea de cadouri virtuale utilizatorilor care îl susțineau și transferarea directă de bani către persoane care ar fi urmat să determine și alți alegători să voteze candidatul respectiv.

Potrivit anchetatorilor, sesiunile live de pe TikTok ar fi fost folosite pentru promovarea candidatului și a programului său electoral, iar cadourile virtuale ar fi creat, în rândul unor utilizatori, așteptarea de a primi astfel de beneficii dacă îl votau.

În cadrul mecanismului, fiecare influencer ar fi primit 390 de lei pentru 20.000 de utilizatori, potrivit comunicatului Parchetului General.

Rechizitoriul, trimis la Judecătoria Brașov

Rechizitoriul a fost transmis Judecătoriei Brașov, instanță competentă să judece cauza în primă instanță.

G4Media notează că procurorii și polițiștii au pus cap la cap convorbirile de pe Whatsapp și TikTok găsite în telefonul lui Bogdan Peșchir la percheziția informatică cu tranzacțiile financiare transmise de compania TikTok, potrivit referatului cu propunerea de arestare preventivă în cazul lui Bogdan Peșchir.

Anchetatorii au descoperit că Bogdan Peșchir ar fi dat sute de dolari către diverși influenceri și susținători ai lui Călin Georgescu. Banii au fost dați fie sub formă de donații pe TikTok în timpul sesiunilor live, fie pe Revolut.

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