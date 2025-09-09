Bujduveanu, discuţii cu Predoiu şi Despescu despre fluidizarea traficului în Bucureşti

„Astăzi am avut o întâlnire de lucru cu Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, şi cu secretarul de stat, Bogdan Despescu, pentru a discuta despre măsurile privind fluidizarea traficului în Bucureşti. Am analizat împreună rezultatele acţiunilor aplicate până acum şi impactul lor asupra circulaţiei, iar în perioada următoare, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne şi Poliţia Română, vom definitiva un plan cu măsuri punctuale, menite să aducă îmbunătăţiri vizibile pentru bucureşteni”, a scris Bujduveanu într-o postare pe Facebook.

Potrivit primarului general interimar, provocările sunt numeroase, dar continuarea colaborării strânse şi menţiunea unui front comun sunt esenţiale „pentru a răspunde uneia dintre cele mai presante probleme ale Capitalei”.

„Mulţumesc Ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, MAI şi Poliţiei Române pentru implicarea constantă şi parteneriatul solid”, conchide Bujduveanu.