Patru evenimente blochează traficul în Bucureşti. Harta completă a restricţiilor de circulaţie

Sâmbătă, Ministerul Apărării Naţionale va desfăşura o seribucuresti, restrictii, evenimente, trafice de ceremonii militare şi religioase cu ocazia sărbătoririi Zilei Armatei Române după cum urmează:

între orele 08.00-16.00, ceremonie militară şi religioasă cu depuneri de coroane şi jerbe de flori, ceremonie de depunere a jurământului militar, ceremonie de schimbare a gărzii, activităţi de survol şi exerciţii demonstrative la Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I;

între orele 08.00-16.00, ceremonie militară şi religioasă cu depuneri de coroane şi jerbe de flori la Monumentul Eroilor Patriei din Al doilea Război Mondial din faţa Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”;

între orele 08.00-16.00, ceremonie militară şi religioasă cu depuneri de coroane şi jerbe de flori la Monumentul Eroilor căzuţi în teatrele de operaţii şi pe teritoriul României din faţa Palatului Naţional al Copiilor;

între orele 19.00-22.00, solemnitatea retragerii cu torţe, pe prima bandă de circulaţie, pe itinerariul: Palatul Cercului Militar Naţional – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenţei – Bd. Eroii Sanitari – Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu – Şos. Cotroceni – Bd. Iuliu Maniu – Bd. General Paul Teodorescu – Bd. Timişoara – Sediul Brigăzii 30 Gardă.

Se va restricţiona traficul rutier:

între orele 18.00-20.00, pe Str. Constantin Mille;

între orele 18.45-20.00, pentru 15 minute, pe Calea Victoriei, în faţa Palatului Cercului Militar Naţional (între Str. Matei Millo şi Bd. Regina Elisabeta).

Sâmbătă, între orele 08.00-20.00, se va desfăşura „Trofeul Bucureşti 2025”, ce va consta într-o cursă de automobilism sportiv, pe următorul traseu: Calea Victoriei (prin faţa Palatului Regal) – Str. Walter Mărăcineanu – aleile din faţa Sălii Palatului – breteaua din faţa Muzeului Naţional de Artă.

Se va restricţiona traficul rutier, după cum urmează:

în data 25 octombrie a.c., între orele 00.30-20.00 pe Calea Victoriei, între Bd. Dacia şi Str. Ion Câmpineanu

în data 25 octombrie a.c., între orele 05.00-20.00 pe Str. George Enescu, Str. Episcopiei, Str. Dem. I. Dobrescu, Str. Ion Câmpineanu şi Bd. Ştirbei Vodă (segmentul cuprins între Str. Berzei şi Calea Victoriei).

De asemenea, de vineri până duminică, între orele 10.00-23.00, are loc şi „West Side Hallo Fest”, la baza digului Lacul Morii. Se va organiza temporar circulaţia în sens unic pe Intrarea Craiovei şi Intrarea Frasinului (dinspre Intrarea Craiovei către Intrarea Frasinului). De asemenea, se va restricţiona accesul, cu excepţia riveranilor, dinspre Bd. Constructorilor către Str. Nucşoara, Calea Crângaşi şi aleile care acced către acest perimetru (către digul Lacul Morii).

În perioada 25-31 octombrie a.c., Patriarhia Română va organiza o serie de evenimente dedicate Zilelor Sfinţirii Catedralei Naţionale.

Duminică, între orele 00:00-22:00, se va restricţiona traficul rutier pe următoarele artere: