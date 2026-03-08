Primăria Municipiului București, veste pentru corporatiști: „Gata, tramvaiul 5 circulă! După doi ani!” / Ciucu: „Au fost reabilitați aproximativ 5 km de șină, de la Pod Băneasa la Ștefan cel Mare”

Tramvaiul 5 circulă din nou în București, pe un traseu extins între Aeroport Băneasa și Pantelimon. Ciprian Ciucu: Este o linie foarte cerută

Prima călătorie cu tramvaiul 5 a fost validată azi, la ora 11:25, de primarul Ciprian Ciucu.

Proiectul tramvaiului 5 face parte din programul de modernizare a infrastructurii de tramvai din oraș. Autoritățile locale au inclus în acest plan aproximativ 50 de kilometri de șină care se aflau într-o stare avansată de degradare, multe dintre aceste linii fiind construite în anii ’70.

La inaugurarea liniei modernizate a participat și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

„Azi am redeschis linia 5 de tramvai, pe un traseu modificat, ce-i drept, de la Aeroportul Băneasa la terminalul Pantelimon. Au fost reabilitați aproximativ 5 km de șină, de la Pod Băneasa la Ștefan cel Mare. Este o linie foarte cerută, traversează o zonă cu birouri și mă bucur că în sfârșit am putut să o dăm în folosință”, a precizat Ciprian Ciucu.

În Capitală există aproximativ 141 de kilometri de cale dublă de tramvai.

Aproape 50 de kilometri se aflau într-o stare critică, motiv pentru care Primăria a lansat lucrările de modernizare în februarie 2024. Proiectul a fost împărțit în 16 loturi pentru a permite desfășurarea lucrărilor în mai multe zone ale orașului.

Până în prezent, autoritățile au finalizat aproape 5 kilometri de șină pe linia 5 și încă aproximativ 400 de metri pe o linie de acces către Depoul Titan.

În paralel, lucrările continuă pe aproximativ 22 de kilometri de traseu, pe mai multe bulevarde și străzi importante, printre care Bd. Expoziției, Bd. Chișinău, Bd. Basarabia, Theodor Pallady sau Calea Călărași. Alte șantiere vor începe în primăvara și vara acestui an.

Modernizarea tuturor tronsoanelor ar putea dura între unu și doi ani pentru fiecare lot, iar în unele cazuri perioada poate crește din cauza lucrărilor suplimentare la rețelele de apă și canalizare.

Termenul estimat pentru finalizarea întregului program este sfârșitul anului 2029.

Pe linia 5 vor circula 22 de tramvaie în zilele lucrătoare, cu intervale de 5 până la 7 minute între vehicule. În weekend vor circula 12 tramvaie, cu o frecvență de aproximativ 10 minute.

Tramvaiul parcurge acum un traseu extins între Aeroport Băneasa și terminalul Pantelimon. După finalizarea lucrărilor pe traseul Armand Călinescu, Vasile Lascăr și Lizeanu, estimată peste aproximativ un an și jumătate, linia va reveni la traseul obișnuit până la Piața Sfântul Gheorghe.

Redeschiderea liniei a adus și schimbări în transportul public.

Unele trasee au fost modificate sau scurtate, iar o nouă linie de autobuz a fost introdusă pentru a face legătura între zonele Colentina și Băneasa. În același timp, linia navetă 636 a fost suspendată.

Investiția pentru modernizarea celor 50 de kilometri de șină are o valoare totală de aproximativ 2,3 miliarde de lei. O parte importantă din finanțare provine din fonduri europene nerambursabile, iar restul din credite și cofinanțări.

„Avem în acest moment o procedură de achiziție pentru 79 de tramvaie și pentru 100 de troleibuze”, a anunțat primarul general.

Tot cu fonduri europene vor fi modernizate și depourile de tramvaie Colentina și Titan, construite în anii ’80.

