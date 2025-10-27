Peiu (AUR) critică USR: Proiectul pentru București nu e o urgență, ne abținem la vot

„Domnul Drulă spune ce vrea. Noi am votat abținere la acest proiect și, în general, ne abținem de la toate proiectele pentru care se invocă procedura de urgență, dar ele vin peste noapte. Dacă era o urgență, putea să vină cu acest proiect acum 3-5 luni, USR fiind la guvernare din mai”, a declarat Peiu.

El a explicat ce înțelege prin urgență: situații critice precum inundații sau explozii care pun în pericol comunități, nu modificări legislative administrative care pot fi adoptate normal de coaliție.

„Nu înțelegem urgența unui astfel de demers și nu vom susține urgența demersurilor care nu sunt urgență pentru populație”, a subliniat liderul AUR.

Peiu a precizat că AUR nu votează împotriva proiectelor în sine, ci doar contestă invocarea procedurii de urgență fără justificare reală.

Procedura de urgență pentru legea de implementare a Referendumului privind bugetul Capitalei a fost respinsă în Parlament, prin votul PSD, PNL și AUR. Cătălin Drulă susține că această blocare împiedică alocarea corectă a resurselor pentru marile proiecte ale orașului în 2026.