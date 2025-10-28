De cât timp are nevoie creierul pentru a alege mâncarea? Cercetătorii au aflat răspunsul

Cercetătorii au înregistrat activitatea cerebrală a unui grup de voluntari în timp ce li se arătau imagini cu gustări, carne, fructe și deserturi. Rezultatele indică faptul că aspectele vizuale ale alimentelor au o importanță fundamentală în orientarea alegerilor.

Pe lângă înregistrarea activității creierului folosind electroencefalografia, echipa condusă de Violet Chae a cerut voluntarilor să evalueze diverse aspecte ale fiecărui aliment, cum ar fi gustul, conținutul caloric și dorința de a-l consuma, apoi a folosit tehnici de inteligență artificială pentru a compara răspunsurile cu datele privind activitatea cerebrală, notează ANSA.

Caracteristicile atribuite alimentelor se reflectă în activitatea creierului încă din primele 200 de milisecunde după apariția imaginii pe ecran. Aceste răspunsuri rapide ale creierului apar chiar înainte ca persoanele să fie conștiente de ceea ce privesc.

Cercetătorii urmăresc acum să înțeleagă dacă anumite strategii, cum ar fi concentrarea specifică asupra caracterului sănătos al alimentelor, pot schimba modul în care acestea sunt evaluate de creier și pot determina consumatorii să facă alegeri mai bune pentru sănătate.