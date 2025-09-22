Bullying în grădinițe: Opt din zece specialiști gestionează ocazional sau frecvent astfel de situații

Potrivit organizației, în cadrul programului „Să fim prieteni – fără bullying”, s-a derulat un studiu pe un eșantion de 608 specialiști – educatori, consilieri și directori – referitor la comportamentele de bullying între copii.

72% dintre respondenți atribuie responsabilitatea acestora mai multor factori, fapt care indică o corectă percepție asupra complexității fenomenului. Părinții sunt menționati în proporție de 75%, apoi grupul de copii (50%), copiii care inițiază comportamentele de bullying (48%) și apoi personalul din grădiniță (42%) și conducerea unității de învățământ (12%).

În cadrul unei campanii lansate de organizație, „Copiii imită ce văd la adulți”, se pune accent pe rolul decisiv al părinților și educatorilor și importanța colaborării dintre aceștia pentru modelarea comportamentelor și atitudinilor copiilor. Copiii au nevoie de modele pozitive pentru a dezvolta relații bazate pe toleranță, grijă, curaj și respect, se arată într-un comunicat Salvați Copiii.

„Bullyingul nu este o problemă pe care să o lăsăm să se manifeste și apoi să încercăm să o reparăm. Cheia este prevenirea, iar aceasta începe de la vârste fragede, prin modele de comportament și printr-o cultură a grijii și respectului. Copiii învață prin ceea ce văd la adulții din jurul lor. De aceea, îi invităm pe părinți și educatori să fie conștienți de forța exemplului personal și să se alăture acestei campanii”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președintele executiv Salvați Copiii România.

Bullyingul la grădiniță se manifestă sub forma excluderii de la jocuri și activități, neacceptării în grup, etichetării și exprimării neadecvate, spun reprezentanții organizației.