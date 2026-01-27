Cad pietre și blocuri de stâncă pe DN 57 Clisura Dunării și în Defileul Jiului

În urma fenomenului îngheț – dezgheț, înregistrat în ultimele zile, există riscul major de căderi de pietre și blocuri de stâncă de pe versanți, pe mai multe sectoare de drum montan și de defileu, transmite Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova.

Potrivit drumarilor, alternanța temperaturilor sub și peste 0°C favorizează infiltrarea apei în fisurile rocilor. Prin îngheț, apa își mărește volumul, iar la dezgheț determină fisurarea și desprinderea materialului din versant, care poate ajunge pe partea carosabilă fără semne prealabile.

Drumarii le recomandă șoferilor să reducă viteza în zonele semnalizate cu risc, să păstreze o distanță de siguranță; să evite oprirea sau staționarea la baza versanților și să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile echipelor din teren.

Echipele DRDP Craiova monitorizează permanent zonele cu risc și intervin ori când situația o impune, pentru menținerea siguranței circulației.