Câine cu capul blocat într-o țeavă, de zile întregi în Ilfov. Apel urgent al Protecției Animalelor

Cazul a fost semnalat încă de la începutul lunii aprilie, când echipele au încercat să intervină, însă fără succes. Animalul este extrem de speriat, iar agitația din jurul lui a făcut imposibilă apropierea. Se pare ca la momentul semnalării cazului, câinele avea capul blocat de mai multe zile.

„Colegii noștri au fost azi acolo. Dar nu au reușit. Nu că nu sunt în stare, ci din cauza isteriei. Câinele este extrem de speriat. Toți oamenii îl aleargă sperând să-l ajute. Dar mai rău fac. Nu-l mai fugăriți. A fost absolut imposibil să ne apropiem de el. El nu vede din cauza tubului, dar simte că e încolțit. Și mai rău se sperie și fuge. Aveți încredere în noi! Pentru siguranța lui, nu vom acționa în seara asta. E riscant să-l tranchilizăm acum, pe timp de noapte, în condițiile în care este extrem de speriat”, a transmis Protecția Animalelor CJ Ilfov, pe 1 aprilie. „Cazul a fost sesizat azi, dar înțelegem că e de câteva zile așa”.

Între timp, joi, pe 9 aprilie, câinele a fost văzut din nou lângă un șantier. Martorii spun că acesta continuă să fugă și nu poate fi prins, iar în lipsa unei intervenții coordonate există riscul să se sufoce sau să se rănească grav.

„Am mare nevoie de ajutor! Am văzut adineauri un cățel care are capul blocat într-o țeavă și pare foarte speriat. (…) Nu am reușit să îl prind singură pentru că fuge, dar are mare nevoie de ajutor deoarece se poate sufoca sau accidenta”, a scris persoana care l-a văzut pe un grup de Facebook pentru Protecția Animalelor.