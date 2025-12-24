Prima pagină » Social » Călătorii STB sunt duși chiar de Moș Crăciun: șoferi și vatmani aduc spiritul sărbătorilor în Capitală

Tot mai mulți șoferi și vatmani ai Societății de Transport București aleg să îmbrace costumul lui Moș Crăciun în timpul programului, transformând cursele obișnuite în momente de bucurie pentru călătorii din Capitală.
Sursă foto: facebook.com
Gabriel Pecheanu
24 dec. 2025, 08:50, Social

Purtătorul de cuvânt al STB, Constantin Tobescu, a declarat pentru MEDIAFAX că inițiativa aparține exclusiv angajaților și nu este un caz izolat.

Este o inițiativă proprie. E lăudabil. Ce pot spune este că nu este un caz singular. Sunt mai mulți colegi, șoferi și vatmani, care au decis să încurajeze, astfel, bucuria sărbătorilor din aceste zile”, a explicat Tobescu.

Acesta a adăugat că fenomenul nu este nou, dar în acest an pare să capete amploare.

„Astfel de situații au fost și anii trecuți, însă fenomenul capătă amploare. Ei spun, pe bună dreptate, că toți călătorii au o stare de bine când sunt duși în diverse părți ale Capitalei chiar de… Moș Crăciun”, a mai precizat reprezentantul STB.

Imaginile cu șoferi costumați în Moș Crăciun au devenit virale pe rețelele sociale.

O călătoare din București a postat o fotografie realizată într-un autobuz de pe linia 385, unde conducătorul auto purta costumul specific sărbătorilor. „Când Moș Crăciun nu mai vine cu sania… ci cu autobuzul 385. Respect, Moșule”, a scris aceasta.

Gestul angajaților STB a fost apreciat de numeroși bucureșteni, care spun că astfel de inițiative aduc un plus de căldură și spirit festiv în aglomerația specifică perioadei de sărbători.

