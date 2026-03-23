Când pasiunea învinge boala: la Olimpiada Națională de Informatică de pe patul spitalului

Darius Andrei Tănăsoiu are 14 ani și este pacient al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. El a susținut Olimpiada Națională de Informatică de pe patul de spital, oferind o lecție de curaj, perseverență și pasiune pentru cunoaștere.

Elev olimpic la informatică, el a demonstrat că adevărata performanță nu înseamnă doar inteligență, ci și o voință extraordinară.

Darius, elev al Colegiului Național „Spiru Haret”, s-a calificat la Olimpiada Națională de Informatică și trebuia ca duminică, 22 martie 2026, să plece spre Baia Mare, unde a avut loc etapa națională.

În cursul dimineții de sâmbătă, 21 martie 2026, Darius a fost supus de urgență unei intervenții chirurgicale și nu a mai putut pleca. De sâmbătă, Darius se află internat în Secția Chirurgie Generală I.

Pentru mulți alți elevi, intervenția chirurgicală ar fi însemnat că participarea la olimpiadă devenea imposibilă; pentru Darius, a fost doar o încercare în plus.

Cu sprijinul profesorilor săi, al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, dar și al reprezentanților unității medicale, Darius, cu aceeași determinare care l-a făcut olimpic, a susținut proba națională chiar din salonul unde este internat.