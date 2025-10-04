Care este cel mai bun moment pentru administrarea vaccinului antigripal

Virusurile gripale care caracterizează sezonul 2025 – 2026 și care sunt atent monitorizate de Agenția Europeană a Medicamentului sunt de tip A H1N1, AH3 N2 și B.

Preponderența în Europa, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, este A (H1N1).

Cele mai multe cazuri confirmate în România aparțin sub-tipului A.

Cea mai bună perioadă pentru administrarea vaccinului antigripal sunt lunile octombrie – noiembrie, adică înainte de debutul circulației intense a virusurilor.

În perioada de două săptămâni de după administrarea vaccinului are loc devoltarea anticorpilor, care asigură imunizarea optima pe toată durata iernii.

Categoriile cărora li se recomandă vaccinul

Vaccinurile antigripale pot fi, totuși, administrate și mai târziu, în plin sezon gripal.

Vaccinurile antigripale sunt recomandate tuturor, însă există câteva categorii vulnerabile în fața virusurilor.

Acestor categorii li se recomandă virusul cu preponderență: persoane de peste 65 de ani, copii mici, femei însărcinate, pacienți cu boli cornice (diabet, insuficiență renală, boli autoimune).

Vaccinurile antigripale scad riscul de îmbolnăvire, în cazul în care, totuși, virusul a fost luat, manifestările sunt mai puțin severe.

De asemenea, administrarea vaccinurilor antigripale limitează riscul de răspândire a virusului în comunități.

Ce tip de vaccinuri sunt indicate anul acesta

Pentru sezonul 2025 – 2026, Agenția Europeană a Medicamentului sugerează vaccinurile trivalente.

În România, în sezonul gripal precedent se înregistraseră aproximativ 134.000 de cazuri de gripă (inclusiv pneumonii), aproape dublu față de sezonul anterior.

La începutul anului (adică la sfârșitul sezonului gripal anterior), Ministerul Sănătății a anunțat 22 de decese cauzate de virusurile gripale.