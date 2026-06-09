Cât ar urma să câștige preoții din 2027, potrivit noii legi a salarizării. Salariile brute pornesc de la 5.822 de lei

Proiectul noii legi a salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice introduce un sistem de calcul bazat pe coeficienți, înmulțiți cu o valoare de referință. Pentru anul 2027, valoarea de referință prevăzută în proiect este de 4.100 de lei, iar legea ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Salariile sunt stabilite în valoare brută și sunt supuse impozitării.

Noua lege a salarizării este unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a prezentat proiectul ca parte a reformei sistemului de salarizare bugetară, cu termen asumat până la 31 august 2026, în contextul în care de această reformă este legată o sumă de aproximativ 770 de milioane de euro din fonduri europene

Salarii preoți în noua lege a salarizării

În cazul preoților, grila analizată este cea pentru gradația 0. Coeficienții sunt cuprinși între 1,42, pentru un preot debutant cu studii medii, și 1,60, pentru un preot gradul I cu studii superioare. Pentru gradațiile 1-5, salariile de bază se vor determina prin majorarea sumelor aferente gradației 0, potrivit regulilor de vechime prevăzute de proiect. Publicația Cotidianul a realizat prima aceste calcule.

Cel mai mic salariu brut ar urma să fie încasat de un preot debutant cu studii medii: 5.822 de lei. Un preot definitiv cu studii medii ar ajunge la 5.986 de lei brut, iar un preot gradul I cu studii medii ar avea 6.068 de lei brut. Aceeași sumă, 6.068 de lei brut, este prevăzută și pentru un preot debutant cu studii superioare.

Pentru preoții cu studii superioare, grila urcă treptat: 6.314 lei brut pentru un preot definitiv, 6.396 lei brut pentru un preot gradul II și 6.560 de lei brut pentru un preot gradul I. Calculul rezultă din înmulțirea coeficientului de salarizare cu valoarea de referință de 4.100 de lei.

Funcția Studii Coeficient Salariu brut, gradația 0

Preot debutant M 1,42 5.822 lei

Preot definitiv M 1,46 5.986 lei

Preot gradul I M 1,48 6.068 lei

Preot debutant S 1,48 6.068 lei

Preot definitiv S 1,54 6.314 lei

Preot gradul II S 1,56 6.396 lei

Preot gradul I S 1,60 6.560 lei

Proiectul prevede că salariile de bază se stabilesc prin înmulțirea coeficienților din anexele legii cu valoarea de referință, cu rotunjire în favoarea salariatului. În noua arhitectură a salarizării bugetare, coeficienții din întregul sistem sunt cuprinși între 1 și 8, iar structura generală include 12 grade salariale.

Grila pentru preoți rămâne una dintre cele mai compacte din sistemul public, diferența dintre limita minimă și cea maximă fiind de 738 de lei brut la gradația 0. Diferențierea se face în principal între studii medii și studii superioare, precum și între statutul de debutant, definitiv, gradul II și gradul I.

Salariile finale ale preoților pot fi completate cu veniturile din parohie

Veniturile unui preot pot fi completate, în anumite situații, din surse proprii ale parohiei sau ale unității de cult, inclusiv donații ori contribuții pentru servicii religioase, în funcție de organizarea fiecărui cult și de resursele locale.