Câteva sute de persoane au participat la „Marea Dictare Urbană” de la Timișoara

Evenimentul, organizat în Piața Libertății, a celebrat frumusețea limbii române scrise corect și a adus în prim-plan importanța respectului pentru cuvânt.

Proiectul, inspirat de celebra „Grande Dictée des Champs Élysées” inițiată la Paris de Bernard Pivot, i-a avut ca invitați speciali pe actorii Medeea Marinescu, Bogdan Spiridon și Matei Chioariu, care au dictat textul pentru concurenți.

Evenimentul marchează într-un mod special Ziua Limbii Române, sărbătorită anual pe 31 august.

Cel mai tânăr participant a avut 9 ani, iar cel mai în vârstă, o bunicuță, 87, scrie Opinia Timișoarei.

Evenimente similare au loc, de câțiva ani, și în Republica Moldova, unde de Ziua Limbii Române mii de oameni se adună în centrul Chișinăului pentru o mare dictare națională, organizată în Piața Marii Adunări Naționale.

„Peste 500 de timișoreni au scris azi la Marea Dictare, din dragoste pentru limba română. Seniorul dictării a avut 87 de ani și mă înclin în fața respectului pe care îl are pentru cuvântul scris. A fost prima ediție a unui eveniment prin care Timișoara celebrează limba română și pe toți cei care înțeleg că regulile gramaticale nu sunt un moft. M-am bucurat să le citesc participanților un scurt text semnat de timișoreanul Daniel Vighi, sufletul multor inițiative civice și culturale care au dat viață orașului”, a scris pe Facebook primarul Dominic Fritz.