Prima pagină » Social » Câteva sute de persoane au participat la „Marea Dictare Urbană” de la Timișoara

Câteva sute de persoane au participat la „Marea Dictare Urbană” de la Timișoara

Câteva sute de persoane de toate vârstele au participat duminică la „Marea Dictare Urbană”, un concurs inedit organizat de Primăria Municipiului Timișoara și Casa de Cultură.
Câteva sute de persoane au participat la „Marea Dictare Urbană” de la Timișoara
Galerie Foto 16
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
21 sept. 2025, 15:54, Social

Evenimentul, organizat în Piața Libertății, a celebrat frumusețea limbii române scrise corect și a adus în prim-plan importanța respectului pentru cuvânt.

Proiectul, inspirat de celebra „Grande Dictée des Champs Élysées” inițiată la Paris de Bernard Pivot, i-a avut ca invitați speciali pe actorii Medeea Marinescu, Bogdan Spiridon și Matei Chioariu, care au dictat textul pentru concurenți.

Evenimentul marchează într-un mod special Ziua Limbii Române, sărbătorită anual pe 31 august.

Cel mai tânăr participant a avut 9 ani, iar cel mai în vârstă, o bunicuță, 87, scrie Opinia Timișoarei.

Evenimente similare au loc, de câțiva ani, și în Republica Moldova, unde de Ziua Limbii Române mii de oameni se adună în centrul Chișinăului pentru o mare dictare națională, organizată în Piața Marii Adunări Naționale.

„Peste 500 de timișoreni au scris azi la Marea Dictare, din dragoste pentru limba română. Seniorul dictării a avut 87 de ani și mă înclin în fața respectului pe care îl are pentru cuvântul scris. A fost prima ediție a unui eveniment prin care Timișoara celebrează limba română și pe toți cei care înțeleg că regulile gramaticale nu sunt un moft. M-am bucurat să le citesc participanților un scurt text semnat de timișoreanul Daniel Vighi, sufletul multor inițiative civice și culturale care au dat viață orașului”, a scris pe Facebook primarul Dominic Fritz.