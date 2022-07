Olivia Julianna are 19 ani şi s-a decis să acţioneze după ce a fost jignită pentru cum arată (fat-shaming). Tânăra a transformat jignirea în resurse financiare pentru femeile care vor să facă întrerupere de sarcină.

Congresmanul a declarat că femeile care sunt „grase sau urâte” nu au de ce să se îngrijoreze că vor rămâne gravide şi n-ar mai putea face avort pentru că oricum, niciun bărbat nu ar dori să facă sex cu ele.

Politicianul nu s-a lăsat mai prejos şi a pus online o fotografie cu Olivia, cu descrierea „Dander raised” (declanşarea furiei trad.), sperând că aşa îşi va întări poziţia şi va fi aclamat.

Dar în doar 72 de ore de la replica jignitoare postată de către congresman, tânăra a strâns 1,3 milioane de dolari.

Gaetz: "Why is it that the women with the least likelihood of getting pregnant are the ones most worried about having abortions? Nobody wants to impregnate you if you look like a thumb." pic.twitter.com/0qqvun3Pf8

Its come to my attention that Matt Gaetz — alleged pedophile— has said that it’s always the “odious.. 5’2 350 pound” women that “nobody wants to impregnate” who rally for abortion. I’m actually 5’11. 6’4 in heels. I wear them so the small men like you are reminded of your place

Well @mattgaetz, I have to hand it to you. I didn’t think you cared about us abortion rights activists, but your spotlight on me has helped raise $50K for abortion funds in the last 24 hours! So I made you a special thank you card ❤️

It almost feels like #MattGaetzIsProAbortion pic.twitter.com/sCxGVT4vzz