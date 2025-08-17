Atenție bucureșteni! Avarie majoră pe conducta primară de termoficare în Capitală

„Din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forţată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalaţiilor energetice”, transmit reprezentanţii companiei, pe Facebook.

Au fost montate pompe pentru evacuarea apei din galerie, iar lucrările de reparaţie sunt în desfăşurare, cu scopul de a remedia cât mai rapid situaţia.

„Estimăm că remedierea avariei va fi finalizată în cursul nopţii de luni spre marţi, iar imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcţionare, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic în condiţii de siguranţă. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi vă asigurăm că echipele noastre depun toate eforturile pentru reluarea în cel mai scurt timp a furnizării agentului termic”, se mai arată în mesaj.