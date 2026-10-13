Ce înregistrează bodycam-urile poliției locale? Locul de unde agenții urmăresc parcările neregulamentare

Dacă auziți de la agentul poliției locale care discută cu dumneavostră sintagma „Vă aducem la cunoștință că sunteți înregistrat audio-video”, asta înseamnă că echipajul este dotat cu dispozitive bodycam.

Legea care permite îi politiei locale să folosească bodycam-uri a fost adoptată de Parlament la începutul acestui an. Până atunci, doar agenții poliției naționale aveau dreptul de a utiliza acest echipament.

Care agenți de poliție pot fi dotați cu bodycam

La nici un an de la intrarea în vigoare a noii legi, primele rezultate se văd și la Poliția Locală a Sectorului 1 din Capitală. Primăria a achiziționat 130 de camere audio-video, dispozitive care vor fi purtate de toți agenții în teren.

Jurnaliștii MEDIAFAX au ajuns în camera de unde polițiștii urmăresc zone din întreg sectorul. Din „turnul de control” al poliției locale de sector, agenții țin legătura cu echipajele din teren și pot urmări în direct orice abatere de la lege.

Cum funcționează dispozitivele, pas cu pas

Bodycam-urile poliției locale a Sectorului 1 au o baterie de 12 ore, iar pe parcursul zilei ele funcționează în modul „de veghe”, până când agentul de poliție intră în misiune.

„Fiecare polițist local are un card, care este nominal, fiecăruia dintre ei. În momentul în care activează cititorul, una dintre camere care este arondată lui, este activă, o preia și pleacă în teren. Ea rămâne într-o stare de veche în tot timpul intervenției și în momentul în care ajunge la intervenția respectivă, nu trebuie decât să apese un buton și ea înregistrează. Ce este foarte important este că acest sistem trage și live în dispecerat”, a declarat Mihaela Rădulescu, directorul general al Poliției Locale din Sectorul 1.

De ce sunt bodycam-urile necesare pentru poliția locală

Primarul Sectorului 1, George Tuță, explică de ce a ales să investească în aparatura bodycam pentru toți polițiștii locali. Acesta spune că

„Se întâmplă de multe ori să fie contestată intervenția poliției locale. Până acum aveam ca instrument doar declarația, care în general era scrisă și care avea nevoie de un timp destul de îndelungat pentru a se stabili care e adevărul și de multe ori nu se întâmpla nimic. Știm asta cu toții.

Camerele acestea, bodycam-urile, vin și înregistrează audio și video faptele și adevărul. Și atunci e un instrument prin a stabili, pentru a-i proteja și pe cetățeni, care poate beneficiază de un comportament necorespunzător din partea unui agent de poliție locală, se întâmplă și lucrurile astea, dar îi protejează și pe polițiștii locali care astăzi au un instrument pentru a demonstra profesionalismul pe care îl aplică atunci când acționează. Este și un mecanism legal în situația în care contravenientul nu dorește să semneze procesul verbal de contravenție”, a declarat George Tuță, primarul Sectorului 1.

Întrebat despre perioada după care cetățenii Sectorului 1 ar putea să vadă rezultatele noilor măsuri, primarul a răspuns: „Nu căutăm un rezultat din câte imagini pe camerele de pe bodycam-uri. Noi ne dorim modernizarea poliției locale, care să aibă o atitudine profesionistă atunci când intervine și să eliminăm, dacă vreți, riscul acelei categorii de oameni care se bucurau în momentul în care nu vedea nimeni”.

Cum s-a modificat legea pentru poliția locală

În absența legii care reglementează dispozitivele bodycam, în trecut, autoritățile locale care au achiziționat această aparatură au fost sancționate. Printre acestea se numără și Direcția Generală de Poliție Locală Cluj-Napoca, Poliția Locală Constanța și Poliția Locală Sector 4 București, care au cumpărat și utilizat bodycam-urile, fără a avea un cadru legal în spate.

Practic, persoanele care au fost înregistrate nu și-au dat consimțământul, iar instanțele de judecată au decis încetarea utilizării camerelor și ștergerea definitivă a înregistrărilor cu cetățeniiîn cauză.

În prezent, utilizarea echipamentului bodycam este obligatoriu pe durata legitimării persoanelor, în timpul conducerii lor la secție și constatării de infracțiuni și contravenții.

Autoritățile vor păstra imaginile pentru șase luni, după care vor fi distruse, cât timp acestea nu fac obiectul unei anchete judiciare.