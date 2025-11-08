Cel puțin șapte răniți dintre care doi copii în urma atacurilor rusești asupra orașului Dnipro

În noapte de vineri spre sâmbătă, forțele ruse au lansat un atac cu drone asupra orașului Dnipro, în urma căruia cel puțin șapte perosane au fost rănite, dintre care doi copii, relatează The Kyiv Independent.

Vladyslav Haivanenko, guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk a anunțat bilanțul victimelor, menționând că printre victime se numără doi copii de 2 și 13 ani.

În urma atacurilor mai multe apartamente dintr-un bloc de locuințe au fost distruse, iar un incendiu a izbucnit la locul atacului.

Echipele de salvare continuă operațiunile de căutare și stingerea incendiului, în timp ce autoritățile avertizează că bilanțul victimelor ar putea crește.

Dnipro, fiind aflat în proximitatea liniei frontului este ținta frecventă a atacurilor aeriene ruse.

Atacul face parte dintr-o operațiune mai largă, fiind atacate mai multe regiuni din centrul și estul Ucrainei.