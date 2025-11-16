Cele șapte expresii pe care le folosesc persoanele din clasa de mijloc, conform psihologiei

În Europa, definiția oficială a clasei de mijloc nu se bazează pe salariul mediu, ci pe venitul median. Spre deosebire de media aritmetică, care poate fi distorsionată de câțiva angajați cu venituri foarte mari, venitul median reflectă exact situația majorității oamenilor: jumătate câștigă mai mult, jumătate câștigă mai puțin. Tocmai de aceea acest indicator este folosit pentru a defini pragurile claselor sociale și pentru a stabili cine se află la risc de sărăcie, potrivit El Economista.

Potrivit standardelor europene, clasa de mijloc include gospodăriile ale căror venituri echivalente se încadrează între 75% și 200% din venitul median național. Sub această limită se află veniturile mici, adesea asociate cu vulnerabilitatea economică, iar deasupra se situează clasa superioară, cu resurse care permit un stil de viață confortabil și siguranță financiară. De asemenea, Eurostat definește pragul oficial de risc de sărăcie la 60% din venitul median, iar persoanele sub acest prag sunt considerate expuse sărăciei.

Datele agregate arată că, la nivel european, între 61% și 64% din populație se încadrează în categoria clasei de mijloc. Diferențele între țări sunt însă mari: statele din Europa Centrală și de Nord au clase de mijloc consolidate, în timp ce țările cu inegalitate ridicată, precum Bulgaria sau România, înregistrează o pondere mai mică.

România, de exemplu, se situează sub media europeană în ceea ce privește dimensiunea clasei de mijloc. Măsurătorile oficiale arată venituri medii mai scăzute și rate de risc de sărăcie ridicate, în special în zonele rurale. Chiar dacă salariile au crescut în ultimii ani, majoritatea gospodăriilor românești rămân vulnerabile, iar clasa de mijloc nu are aceeași stabilitate ca în țările occidentale.

În Europa, clasa de mijloc este încă majoritară, dar presiunile economice și diferențele între state pun în evidență tensiunile structurale care pot modela viitorul social și economic al continentului.