Centura Comarnic s-a deschis. Cât a costat și ce are pe traseu

„S-a deschis circulația pe Varianta Ocolitoare (VO) Comarnic!

De astăzi, unul dintre cele mai cunoscute puncte de blocaj de pe DN1 – Valea Prahovei – are, în sfârșit, o alternativă. Noul drum din județul Prahova preia traficul de tranzit, în special traficul greu, și scoate coloanele din orașul Comarnic.

Varianta Ocolitoare Comarnic are o lungime de 5,9 km, iar pe traseul ei au fost construite 4 poduri, pasaje și viaducte și 2 parcări de scurtă durată, câte una pe fiecare sens.

Valoarea totală a investiției a fost de 470,06 milioane lei (cu TVA), iar finanțarea a fost asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

Varianta Ocolitoare a fost construită în baza unui parteneriat încheiat între CNAIR și Consiliul Județean (CJ) Prahova, semnat în decembrie 2022 – un exemplu de bune practici în colaborarea cu autoritățile locale, pentru proiecte de interes direct pentru comunități.

Weekend plăcut la munte – de data asta, fără oprirea obligatorie la Comarnic”, transmite directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.