CFR Călători: Reduceri importante pentru studenți români și străini la transportul feroviar începând cu 1 octombrie 2025

Reducere 90% la transportul feroviar pentru studenții români și străini înmatriculați în România

Studenții români și străini, cu vârsta de până la 30 de ani, înmatriculați în instituții de învățământ din România, beneficiază de o reducere de 90% la transportul feroviar intern, clasa a 2-a, pentru toate categoriile de trenuri. Reducerea este valabilă doar pe ruta dintre localitatea de domiciliu și cea în care se află instituția de învățământ.

Biletele cu reducere se pot obține de la casele de bilete, online sau din aplicația CFR Călători, în baza legitimației de student vizate pentru anul universitar în curs și a unui act de identitate din care să reiasă domiciliul.

CFR Călători anunță: Reducere 50% pentru studenții români înmatriculați la facultăți din străinătate

O noutate importantă anunțată de CFR Călători este că, de la 1 octombrie 2025, studenții români înmatriculați la instituții de învățământ superior din străinătate, la forma de învățământ cu frecvență, vor beneficia de reducere 50% la transportul feroviar, clasa a 2-a, pe orice rută și distanță din România, până la vârsta de 30 de ani.

Pentru a beneficia de reducere, aceștia trebuie să prezinte carnetul sau cardul de student în original, însoțit de o traducere legalizată care atestă calitatea de student la zi în străinătate, precum și un act de identitate românesc valabil.

Cum se acordă legitimațiile de călătorie cu reducere. CFR Călători detaliază procedura

CFR Călători precizează că legitimațiile de călătorie se eliberează pe baza documentelor în original. În cazul studenților din anul I, aceștia pot beneficia de reducerea de 90% până la 30 noiembrie 2025 inclusiv, prezentând o adeverință emisă de instituția de învățământ.

După această dată, este obligatorie legitimația de student vizată pentru anul universitar 2025-2026. Biletele online se pot prezenta în format electronic sau tipărite, iar abonamentele din aplicație doar în format digital.