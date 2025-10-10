Cheia longevității umane ar putea fi deținută de niște rozătoare. Ce s-a descoperit despre șobolanii cârtiță golași

Aceste animale sunt rezistente la cancer, deteriorarea creierului și a măduvei spinării, precum și la artrită, ceea ce le face modele ideale pentru studii asupra îmbătrânirii și longevitații.

Studiul publicat joi în Science și coordonat de Universitatea Tongji din Shanghai s-a concentrat pe repararea ADN-ului, un proces esențial în menținerea integrității genetice a celulelor.

În celulele umane, proteina cGAS poate împiedica repararea ADN-ului, contribuind astfel la îmbătrânire și risc crescut de cancer.

La șobolanii cârtiță golași, aceeași proteină este reconfigurată: ea ajută la repararea lanțurilor ADN și menține codul genetic intact în fiecare celulă.

Patru modificări subtile ale aminoacizilor din cGAS fac ca enzima să fie mai persistentă și să interacționeze eficient cu alte proteine implicate în repararea ADN-ului.

Experimentele au arătat că eliminarea cGAS duce la acumularea daunelor ADN, iar introducerea mutațiilor specifice șobolanilor în fluturi de fruct (Drosophila) a prelungit durata lor de viață.

Profesorul Gabriel Balmus de la Universitatea Cambridge explică: „cGAS funcționează ca o piesă Lego biologică – aceeași formă de bază la oameni și rozător, dar la șobolan conectorii sunt inversați, permițând funcții complet diferite”.

Aceste descoperiri ar putea oferi noi perspective asupra modului în care longevitatea și sănătatea pot fi îmbunătățite la oameni, prin manipularea căilor de reparare a ADN-ului.